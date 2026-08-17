E vara bermudelor! La birou, pe stradă sau la festival, stiliștii susțin că și doamnele trebuie să aibă și ele o pereche de pantaloni bărbătești, trei sferturi, în garderobă! Magazinele au refăcut stocurile de zeci de ori în ultimele luni. Mai ales că bermudele se "asortează" cu orice!

Femeile împrumută vara aceasta bermudele partenerului! O pereche de pantaloni aparent banală face furori!

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"Am refăcut stocul de cel puțin 10 ori vara aceasta. I-am dus și la mare, pentru că și acolo sunt foarte căutați. Acum că vine toamna, arată foarte bine și la ciocate, botine, stiletto. Acesta este avantajul lor - că pot fi stilizate, nu mai sunt asociate doar cu sport. Anul acesta au fost foarte căutate, pentru că sunt în trend!", spune proprietara unui magazin de haine, Raluca Blaj.

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"Le port în oraș, le port la mare, le poți purta și la birou! Din in și din denim am!"

"E primul an pentru că am văzut că sunt la modă acum și simt că toți pantalonii scurți sunt prea scurți pentru mine și i-am luat acum."

"Nu am mai purtat până acum, e prima vară, până acum purtam pantaloni foarte scurți și mi-am dat seama că sunt foarte comozi, sunt și largi și sunt foarte buni pentru vară", spun oamenii.

Bermudele care costă, în medie, 120 de lei, sunt foarte utile când femeile nu au timp pentru ținute sofisticate ori sunt în pană de idei.

"Se potrivesc oricărui tip de siluetă, dar este foarte important să avem grijă pe partea de înălțime. Dacă suntem minione, recomand să fie purtați cu tocuri, cu stiletto în general, pentru că ne alungesc silueta și ne fac să părem mai înalte. Nu recomand să fie purtați cu sandale în barete, pentru că baretele scurtează piciorul", spune stilista Andreea Ardelean.

Denumirea lor vine... de la Insulele Bermude. În Primul Război Mondial, soldații britanici staționați acolo sufereau enorm din cauza uniformelor groase cu pantaloni lungi. Comandanții au primit atunci permisiunea să îi taie deasupra genunchiului.