Seceta a lăsat zeci de râuri din țară fără apă. În Cluj și Sălaj, albiile s-au transformat acum în poteci și pot fi traversate la pas. Localnicii spun că peștii se zbăteau pe uscat și au fost nevoiți să-i adune cu mâinile ca să-i salveze.

Pe aici trecea până în această vară un râu. Acum nu mai e picătură de apă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nivelul apei a scăzut văzând cu ochii în ultimele săptămâni. Localnicii povestesc că au încercat să salveze peștii care se zbăteau pe uscat.

Articolul continuă după reclamă

"Am mai luat noi de la capătul podului și i-am dus mai jos. Am dus trei găleți", spune un localnic.

Fântânile secate îi forţează pe oameni să aducă apă de la kilometri distanţă

Și fântânile oamenilor au secat, așa că aduc apă pentru consum și pentru animale de la kilometri distanță.

Reporter: De când nu a mai plouat aici?

Localnic: De o lună jumate.

Reporter: Și râul de când a secat?

Localnic: De cam două săptămâni, trei săptămâni. Nu mai avem apă, nu mai avem ce da la animale.

"N-a mai fost niciodată în halul ăsta", spune un alt localnic.

Pârâul Barcău s-a transformat în potecă

Și în județul vecin, situația e aceeași. Pârâul Barcău în care se adăpau turmele de oi de la munte s-a transformat... în potecă.

"A fost o secetă destul de extremă, să zic așa, dacă e să ne raportăm puțin la trecut am avut o toamnă destul de slabă în precipitații, la fel și iarna nu prea am avut zăpezi. [...] Primăvara a continuat la fel și chiar și în această vară precipitațiile au lipsit cu desăvârșire în județul Sălaj", explică Crișan Mihai.

Cât de aspră e seceta se vede și în această pășune de la marginea localității Văleni. Pământul este brăzdat de crăpături adânci.

"Ia uite-le p-astea, vă spun eu, am imediat 50 de ani, dar eu crăpături în halul ăsta într-un vârf de deal nu am mai văzut. […] Multă, multă apă trebuie, v-am spus, multă. Parcă e un puzzle, așa arată", spune un localnic.

S-a ajuns la situația în care cel mai mare lac de acumulare din Sălaj, Vârșolț, mai are doar 30 la sută din apă. Lacul este la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani.