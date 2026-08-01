În timp ce spitalele din România se confruntă cu lipsa personalului, posturi blocate și tot mai mulți medici care aleg să plece în străinătate, aproape 7.000 de tineri au susținut examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București. EA: Prima pe listă este Iasmina Huțupașu, o tânără de 18 ani din Iași, care spune că și-a găsit vocația încă din clasa a IX-a. Povestea ei este una despre ambiție, sacrificiu și despre întrebarea pe care și-o pun mulți dintre cei care aleg halatul alb: vor rămâne în România sau își vor căuta viitorul în altă parte?

La 18 ani, Iasmina deschide lista admișilor la Medicină Generală. A obținut punctajul maxim datorită rezultatelor sale la olimpiade și a mediei mari cu care a luat bacalaureatul: 9,96. "Asta a fost pasiunea mea principală să fac bio și spre asta mi-am îndreptat cam toată atenția pe parcursul liceului", a declarat Iasmina Huţupaşu, prima admisă la medicină UMFCD. O pasiune pe care a descoperit-o în clasa a IX-a, când și-a întâlnit profesoara de biologie. "M-a făcut să văd că într-o știință foarte exactă poți găsi foarte mult echilibru și foarte multă libertate. Era un privilegiu să fac bio, era o onoare să-mi petrec timpul liber făcând asta, pentru că era ceva ce alegeam eu și era ceva ce mă pasiona cu adevărat", a declarat Iasmina Huţupaşu, prima admisă la medicină UMFCD.

Aproape 7.000 de tineri termină, în fiecare an, facultățile de medicină și farmacie din România

"Aș spune că este anul Iasminiei. Și sunt convinsă că va fi un medic de excepție", a declarat Ioana Bohotineanu, profesoara de Biologie a Iasminei. Dar dincolo de note, olimpiade și ore nesfârșite de studiu, alegerea Iasminei vine din dorința de a ajuta oameni. "Când alegi un astfel de drum, care, bine, necesită mult învățat, necesită multă memorie, multă muncă, mult timp, multe sacrificii, dar trebuie să s-o faci cu sufletul. Pentru mine asta înseamnă să fii medic", a declarat Iasmina Huţupaşu, prima admisă la medicină UMFCD. Facultățile scot pe bandă rulantă medici calificați, dar blocajele financiare și legislative le închid ușile în față imediat după rezidențiat.

Articolul continuă după reclamă

"Din păcate, în ultimul an, după ce și-au dat specialitatea, posturile au fost blocate și, într-adevăr, nu și-au găsit de lucru decât în sistemul privat", a declarat Viorel Jinga, Rector UMF Carol Davila. Soluția, spune conducerea universității, nu este oprirea tinerilor la graniță, ci o reformă profundă a modului în care statul împarte resursele umane. Cu alte cuvinte, legea trebuie schimbată. "Trebuie făcută o estimare la nivelul spitalelor mici și spitalelori de cronici, dacă mai e nevoie să angajeze să transfere numărul de posturi", a declarat Viorel Jinga, Rector UMF Carol Davila. În același timp, zeci de spitale din țară continuă să se confrunte cu lipsa medicilor, mai ales în specialități esențiale, precum cardiologia, neurologia sau chirurgia.

"Sunt foarte multe spitale cu deficit de personal în specialități importante, cardiologie, neurologie, chirurgie", a declarat Viorel Jinga, Rector UMF Carol Davila. Iar tinerii care intră astăzi pe porțile facultății sunt conștienți că îi așteaptă un drum dificil. "Voi merge acolo unde voi avea mai multe oportunități", a declarat Iasmina Huţupaşu, prima admisă la medicină UMFCD. Aproape 7.000 de tineri termină, în fiecare an, facultățile de medicină și farmacie din România. Iar concurența pentru rezidențiat rămâne uriașă: la examenul organizat în noiembrie anul trecut, pentru promoția din 2026, au participat peste 10.000 de absolvenți.