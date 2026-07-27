Sindicatele din Educație se alătură celor din Sănătate și cer retragerea legii salarizării

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater" se declară solidare cu sindicatele din Sănătate în declanşarea grevei generale de marţi, cerând, de asemenea, renunţarea la proiectul legii salarizării.

''Forma extremă a luptei sindicale la care aţi recurs este legitimă, cauza principală fiind iresponsabilitatea Guvernului demis de a implementa, cu tot dinadinsul, proiectul legii salarizării contestat vehement de majoritatea salariaţilor din sectorul bugetar, inclusiv de către cei din sănătate şi din educaţie. Solicităm, la fel ca şi Federaţia Sanitas, renunţarea la această mizerie de proiect al legii salarizării. O lege a salarizării nu se face din pix, modificând în mod artificial coeficienţii de ierarhizare şi tăind haotic sporuri, pentru încadrarea în bugetul alocat! Stimaţi colegi de la Sanitas, sperăm că greva generală declanşată va fi un semnal de alarmă pentru întreg spectrul politic şi că cei care încă visează să fie transpus în practică acest proiect al legii salarizării vor conştientiza în al doisprezecelea ceas că este perdant ceea ce vor să facă'', au transmis sindicatele din Educaţie, într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

Potrivit sindicaliştilor, o lege a salarizării "serioasă", în care fiecare salariat să-şi găsească locul meritat în grila de salarizare, trebuie făcută după instalarea unui Guvern legitim şi obligatoriu împreună cu partenerii de dialog social.