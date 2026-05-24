Emoţii mari pentru părinţii cu copii mici. Dimineaţă se dă startul înscrierilor la grădiniţe şi creşe. 670.000 de locuri sunt disponibile în sistemul de învăţământ de stat.

Etapa de înscrieri are loc între 25-29 mai. Pe cererea de înscriere, părinții pot alege 3 creșe sau grădinițe. În grupele de nivel antepreșcolar pot fi înscriși copiii cu vârste de la 3 luni la 3 ani, iar la nivel preşcolar, copiii cu vârste între 3 și 6 ani.

Atenţie, ca de fiecare data, regula primului venit, primului servit nu se aplică aici. Repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare:

vârsta copilului

domiciliul copilului sau a unuia dintre părinţi în vecinătate

cel puțin unul dintre părinți urmează o formă de învățământ la zi

existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte

existența unui frate în unitatea de învățământ respectivă

Dacă toate criteriile sunt îndeplinite, sigur urmează criteriile specifice pentru departajare, care sunt elaborate de fiecare gradinita în parte.

Data afișării rezultatelor finale este 18 iunie. După aceea, părinții pot ridica dosarele respinse de la unitatea de învățământ. Etapa a doua incepe pe 22 mai.

