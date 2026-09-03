Examenul paralel pentru Evaluarea Naţională n-a trecut de comisia de învăţământ din Parlament, un prim filtru al noii legi. Iar semnalele sunt că schimbarea nu va trece de votul plenului. Este doar unul dintre subiectele pe care Mădălina Iacob l-a abordat în interviul exclusiv cu ministrul Educaţiei, Mihai Dimian. Care ar fi varianta ideală a ministrului cu privire la admiterea la liceu, dar şi detalii despre bacalaureat, bursele sociale şi manuale, în interviul video.

Subiectele atinse, pe scurt:

Admiterea la liceu a fost abrogată prin vot unanim în comisie, urmând ca decizia finală să fie luată în plen pe 8 septembrie, cu aplicare posibilă la începutul anului școlar.

Se discută despre necesitatea reformării examenului de evaluare națională pentru a reflecta mai bine profilul și pasiunile elevilor, propunându-se diversificarea probelor în funcție de profilul dorit și o consiliere mai bună în alegerea liceului.

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În ceea ce privește bacalaureatul, probele de competențe vor fi susținute în aprilie, pentru a evita suprapunerea cu alte examene și pentru a reduce presiunea asupra elevilor.

Manualele pentru clasa a IX-a vor fi disponibile în format digital până la mijlocul lunii septembrie, iar variantele tipărite vor fi livrate în câteva săptămâni după semnarea contractelor.

Investițiile în infrastructura educațională continuă, cu sume importante alocate pentru modernizarea școlilor, laboratoarelor și dotări, deși există încă probleme cu toaletele neconforme în unele unități școlare.

De asemenea, se menține o discuție privind bursele elevilor, cu o decizie recentă de a acorda bursa socială pe 12 luni, la un cuantum lunar stabilit.

În privința personalului didactic, s-au făcut eforturi pentru îmbunătățirea salariilor și condițiilor de muncă, deși există încă provocări legate de sporuri și deficit bugetar.

Concursurile pentru directori continuă să fie importante pentru stabilitatea în școli, iar reforma curriculară avansează cu un număr semnificativ de programe noi introduse în ultimii ani.