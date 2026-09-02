Avem veşti importante pentru elevii de clasa a 8-a: dublarea admiterii la liceu, practic susţinerea concursului separat de admitere organizat de licee, a fost respinsă de Comisia de Invatamant din Senat. Ea merge acum la vot în plenul Senatului.

Legea învățământului preuniversitar, prin care era introdusă dubla admitere, intrase în vigoare pe 1 septembrie, dar atât elevii cât și profesorii s-au declarat "împotrivă". Ceea ce mai ştim este că de ieri profesorii au revenit în activitate, dar pentru elevi şi pentru părinţi întrebările par să se fi întors din vacanţă mai devreme decât răspunsurile.

Avem aşa: reguli importante pentru noul an şcolar care sunt fie nepublicate, fie în curs de modificare, fie depăşite de schimbările legislative de ultim moment.

Elevii de clasa a 9-a nu vor avea la începutul cursurilor noile manuale tipărite, în ceea ce priveşte bursele elevilor, regulile nu sunt încă în Monitorul Oficial, iar profesorii nu au primit ghidurile pentru aplicarea standardelor naţionale de evaluare, obligatorii din acest an.

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Şi, cireaşa de pe tort: doar în Capitală sunt peste 20 de şcoli încă în şantier. În acest caz, elevii vor fi nevoiţi să înveţe ori în containere ori să fie relocaţi. Noi continuăm să urmărim subiectul şi revenim cu detalii.