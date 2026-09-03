Mai multe incidente suspecte în trafic au scos la iveală o nouă metodă de înşelăciune. Şoferi păcăliţi, în număr mare, prin metoda "accidentului fals", dar după un nou scenariu. Suspecţii te opresc în trafic şi te conving că ai lovit un pieton, fără să-ţi dai seama. Iar în timp ce tu încerci să înţelegi ce s-a întâmplat, un complice care joacă rolul victimei îţi spune că a supravieţuit, dar i-ai distrus telefonul mobil. Şi aşa îţi cere despăgubiri. O femeie chiar le-a plătit suspecţilor 7.000 de lei. Trei dintre ei au fost reţinuţi, în timp ce al patrulea este acum căutat de Poliţie. Modul de operare a fost susprins de camerele de supraveghere.

"Ea m-a urmărit, l-a trimis pe ăla a venit repede. El zice..."domnule, domnule. Domnule, aţi lovit-o pe femeie în capul străzii cu maşina." mărturiseşte o victimă.

Un individ urmărea șoferii și îi oprea pe dreapta să le spună că au lovit un pieton

Liviu a fost la un pas să cadă în plasa infractorilor. În timp ce se întorcea acasă cu mașina, a observat, la capătul străzii unde locuia, o femeie care stătea pe bordură. Nu i s-a părut nimic suspect. Câteva minute mai târziu, în timp ce îşi parca maşina în faţa casei, a fost abordat de un bărbat cu un scenariu bine pus la punct.

Articolul continuă după reclamă

Unul dintre indivizi urmărea șoferii și îi oprea pe dreapta ca să le spună că au lovit un pieton. Speriați, conducătorii auto se întorceau la locul presupusului accident, iar acolo îi aștepta o femeie.

"Acum ea era în picioare, îşi dăsuse cu praf pe pulpa stângă a piciorului. Zice..eu când m-aţi lovit eu eram aplecată să îmi iau telefonul, mi-aţi spart telefonul. I-a căzut el din mână.", adaugă Liviu Rădulescu, victimă.

Sub pretextul că i-a distrus telefonul, femeia i-a cerut bani de despăgubire.

"Costă vreo 11.000 de lei. Dacă nu îmi daţi banii eu chem poliţia că m-aţi lovit pe trecerea de pietoni.", spune victima.

Liviu, la un pas să cadă în plasa infractorilor

Liviu și-a dat seama că ceva nu este în regulă. Le-a spus că nu are banii la el și le-a propus să se întâlnească a doua zi. Între timp, a anunțat poliția.

Grupul infracțional era foarte activ. În doar câteva zile, cei patru suspecți - trei bărbați și o femeie - ar fi încercat să păcălească cel puțin șase șoferi, folosind aceeași metodă. Una dintre victime a cedat presiunilor. Speriată că ar putea avea probleme cu poliția după presupusul accident, femeia le-a dat 7.000 de lei.

O cameră de supraveghere i-a surprins ulterior pe escroci într-o parcare, numărând banii.

În cele din urmă, polițiștii au reușit să-i identifice pe suspecți și să-i prindă pe trei dintre ei. Al patrulea este în continuare căutat. Femeia care juca rolul victimei a fost depistată chiar pe aeroport, în timp ce încerca să părăsească țara. Cei trei suspecți sunt acum sub control judiciar și sunt cercetați pentru înșelăciune și tentativă la înșelăciune.

În trecut, metoda falsului accident funcţiona altfel. Suspecţii se aruncau intenționat în fața mașinilor pentru a primi bani. Unii chiar au fost grav răniţi.

Recomandările poliţiştilor

Ca să ne ferim de astfel de situații, polițiștii ne sfătuiesc să nu acționăm sub impulsul momentului. Cel mai bine este să cerem dovezi, să verificăm camerele de bord, să amânăm orice plată şi să sunam la 112.