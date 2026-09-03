În luna septembrie, litoralul e al celor care lucrează remote. Dar şi al turiştilor care caută linişte, mai puţină aglomeraţie şi preţuri mai mici. Odată cu încheierea sezonului estival, stațiunile de pe litoral intră într-un ritm mai liniștit, iar vacanțele de toamnă vin cu prețuri mai accesibile, mai puțină aglomerație și temperaturi încă plăcute.

"E mult mai linişte, nu am mai găsit liniştea asta de mulţi ani. Te bucuri de natură, te conectezi cu natura, cu marea, cu briza mării, cu pescăruşii", a spus un turist.

Sunt avantajele unui concediu în septembrie. Vremea e caldă, dar soarele nu arde la fel ca-n plin sezon. 27 de grade au arătat astăzi termometrele.

"Septembrie e magnific, nu e nici cald, nu e nici frig, e perfect. Ne putem bucura de soare, pe o perioadă mai lungă din zi, nu până în prânz, ca în plină vară. Ne bucurăm. Ne relaxăm", a spus un turist.

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În plus, şi apa mării este caldă şi cel mai important - liniştită. După o lungă perioadă de restricţii, steagul roşu a dispărut de pe plaje.

Totuşi, vacanţa în luna septembrie ţine şi de noroc.

Chiar dacă vremea este o loterie și prindeți o zi ploioasă de toamnă, vacanța nu trebuie să se termine. Delfinariul și Cazinoul din Constanța sunt deschise tot timpul anului, așa că turiștii au și variante de petrecut timpul departe de plajă, atunci când aleg marea în extra-sezon.

În plus, toamna vine şi cu preţuri mai mici pe litoral. O bere costă acum 12-18 lei, o cafea între 10 şi 25 lei, iar pentru un meniu complet la prânz, turiştii scot din buzunar aproximativ 75 de lei. Şi administratorii plajelor s-au adaptat turiştilor de septembrie.

"Am creat şi această zonă de linişte unde nu punem muzică, pentru ca oaspeţii să poată veni să cintească o carte, să-şi petreacă timpul cu copiii şi să-şi petreacă timpul în natură, nu în muzică cu volum mare", a afirmat Ana Maria Cărăbuş, manager plajă.

Turiştii toamnei câştigă şi la cazare. Prin programul litoralul pentru toţi, unii au prins camere şi la 39 lei pe noapte de persoană. Iar pachete şi oferte sunt pe toate gusturile şi pe toate buzunarele, inclusiv pentru cei care lucrează remote.

Pachete speciale pentru cei care lucrează remote de la mare

"Noi pentru septembrie avem pachete speciale: work form sea. Sunt adresate unui public special, care vor să vină în septembrie şi să lucreze de la mare. Aceste pachete au devenit o nevoie actuală a cerinţelor clienţilor noşti, care îşi doresc să vină să lucreze de la mare. Pachetele încep de la 700 de lei pentru 3 nopţi şi 800 de lei pentru 4 nopţi", a spus Mihaela Dobre, reprezentant hotel.

"Preţurile, de exemplu pe septembrie au scăzut cu 30% şi avem şi diverse pachete pentru cei care îşi doresc să stea o perioadă mai lungă la noi şi să se bucure de mare", a afirmat Alexandra Bogatu-Pavel, proprietar boutique hotel.

E drept că majoritatea petrecerilor şi festivalurilor s-au încheiat sau sunt pe final, dar pentru turiştii de septembrie este mai degrabă un avantaj. Şi prognoza meteo pare să ţină cu ei. Se anunţă o lună cu temperaturi de 20-25 de grade şi doar câteva zile ploioase.