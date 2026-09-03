Dacă până acum eram obişnuiţi cu prezenţa urşilor în oraş, lucrurile par că se schimbă. Cel puţin în oraşul hunedorean Petrila, unde localnicii trăiesc sub asediul lupilor. Animalele sălbatice umblă în haită şi se plimbă nestingherite pe străzi sau prin gospodării. Oamenii se tem să îi mai prindă noaptea afară din case ca nu cumva să fie atacaţi. Pagubele sunt tot mai mari, iar situaţia dificil de gestionat pentru că lupii sunt specii protejate şi împuşcarea acestora este permisă doar în anumite condiţii. Cât autorităţile monitorizează situaţia, oamenii stau cu frica în sân.

Este teama cu care trăiesc zi şi noapte oamenii din Petrila. În ciuda faptului că este un oraş, lupii se plimbă nestingheriţi pe străzi.

Lupii ajung tot mai des pe străzile din Petrila

De mai bine de o lună, animalele sălbatice par că şi-au făcut "buletin de oraş". Motivul? Aici găsesc hrană la discreţie.

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"Pe noapte a intrat lupul, am avut oile închise în şopru şi au intrat şi ne-au mâncat patru miei, La vecinul de jos, am filmările şi, deci nu mai este, nu a mai găsit absolut nimic. Ne e frică să mai stăm în curte, vin pe stradă pur şi simplu", a spus o localnică.

Disperaţi, localnicii iau în calcul inclusiv să-şi facă dreptate singuri. Şi asta pentru că autorităţile locale se lovesc de un paradox - în ciuda faptului că sălbăticiunile îi pun în pericol pe oameni, lupii sunt o specie protejată de lege.

Primăria vrea autorizaţie pentru capturarea sau împuşcarea lupilor

"Sperăm, ne punem baza în autorităţi să facă ceva, dacă nu o să fim cum era prin junglă, ştii? Cu furci, cu laţe", a adăugat femeia.

"O să convocăm o comisie şi să vedem dacă prin demersurile pe care le putem face putem să obţinem de la Ministerul Mediului o autorizaţie pentru capturare sau pentru împuşcare", a declarat Vasile Jurca, primar Petrila.

Până când se va găsi o soluţie pentru problema lor, oamenii pot cere despăgubiri de la stat, dacă animalele le-a produs daune în gospodării.

Seceta ar putea împinge animalele sălbatice spre oraşe

"Se poate face dosar de pagube în cazul în care sunt pagube materiale la culturi, la gospodării, la animale şi asociaţia de vânătoare care are contract încheiat cu primăria oraşului Petrila poate să solicite Ministerului Mediului derogare pentru vânarea lupilor", a explicat Georgeta Barabaş, director Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara.

Intruziunea urbană a animalelor sălbatice este pusă pe seama secetei, care reduce resursele de hrană și apă din păduri.