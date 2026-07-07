Peste 200.000 de prezervative contrafăcute din China, depistate și în România: "Sunt periculoase"

Peste 200.000 de prezervative contrafăcute din China au fost depistate în mai multe țări din Europa, inclusiv în România. Rețeaua care le-a distribuit a fost destructurată, au anunțat autoritățile europene.

"Aceste prezervative contrafăcute erau vândute în Europa sub numele și sigla unei mărci cunoscute", a explicat agenția europeană, care, cu ajutorul autorităților vamale naționale, a reușit să stabilească că produsele proveneau de la același furnizor din China.

În colaborare cu autoritățile chineze, OLAF a reușit să urmărească transporturile până la exportator.

"Bunurile fuseseră declarate în mod fals drept jucării, aparent într-o încercare de a se sustrage controalelor efectuate de autoritățile naționale", în condițiile în care prezervativele, în calitate de dispozitive medicale, sunt supuse unor reguli și standarde stricte în Europa, a afirmat agenția.

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"Prezervativele contrafăcute sunt periculoase. Pot duce la infecții provocate de bolile cu transmitere sexuală", ca să nu mai vorbim de riscul sarcinilor nedorite sau al expunerii la substanțe toxice, a declarat directorul general al OLAF, Petr Klement, într-un comunicat.