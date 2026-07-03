Bacalaureatul 2026 se încheie astăzi cu proba la Limba maternă. Când se afișează rezultatele

Sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat 2026 se încheie vineri cu proba scrisă la Limba și literatura maternă, susținută de elevii aparținând minorităților naționale. După finalizarea tuturor probelor scrise, primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 13 iulie.

Bacalaureat 2026 se încheie astăzi cu proba la Limba maternă. Când se afișează rezultatele - Profimedia

Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine vineri proba la Limba maternă, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Luni a avut loc proba scrisă la limba şi literatura română şi miercuri cea obligatorie a profilului, iar joi a avut loc proba la alegere a profilului.

Proba obligatorie a profilului trebuia să fie susţinută marţi, însă Ministerul Educaţiei şi Cercetării a amânat-o cu o zi în contextul prognozei de Cod roşu de caniculă emise de meteorologi.

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La prima sesiune a examenului de Bacalaureat s-au înscris aproape 131.000 de candidaţi. Din acest total, circa 116.000 de candidaţi provin din promoţia curentă şi aproximativ 15.000, din seriile anterioare.

Accesul candidaţilor în centrele de examen este permis în intervalul orar 7:30-8:30, în baza unui act de identitate valid. La momentul accesului, candidaţii care deţin materiale/obiecte interzise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) sunt îndrumaţi spre sala de depozitare a acestora, unde vor primi o pungă/un plic în care să le introducă, împreună cu o declaraţie-tip în care se menţionează numele şi prenumele posesorului alături de lista obiectelor personale care vor fi depozitate. În situaţia în care un candidat refuză depozitarea obiectelor în spaţiul alocat, acesta nu va putea susţine examenul.

Probele încep la ora 9:00. Pentru redactarea lucrărilor scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei (3) ore, contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de timp suplimentar (cel mult două ore) candidaţii cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile judeţene, în concordanţă cu Procedura de asigurare a condiţiilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Probele sunt monitorizate/înregistrate audio-video.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie candidaţii pot apela doar la instrumente de desen.

Candidaţii eliminaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Rezultatele vor fi comunicate marţi, 7 iulie (până la ora 12:00).

Ulterior primei afişări, candidaţii pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Naţională de Bacalaureat şi pot formula contestaţii. Depunerea contestaţiilor nu este condiţionată de vizualizarea lucrărilor. În aceeaşi măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestaţiei. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ şi nu implică recorectarea acestora.

În momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, candidaţii minori trebuie să fie însoţiţi obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Comunicarea rezultatelor finale, după rezolvarea contestaţiilor, se va face pe 13 iulie. Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (cumulat): susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea, obţinerea cel puţin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obţinute la probele scrise).