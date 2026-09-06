În doar câteva ore, sună clopoţelul pentru aproape 3 milioane de copii. Un an şcolar care începe însă cu multe incertitudini. Renovări, relocări, examene schimbate, dar şi discuţii despre reintroducerea uniformei obligatorii, propunere care deja a primit aviz favorabil în Senat.

Începem cu mult disputată admitere la liceu. Marți ar trebui să vină din Parlament, oficial, vestea abrogării acestei admiteri paralele. Elevii de a opta să fie siguri că vor da examenul pentru care s-au pregătit - Evaluarea Națională.

Mai mult, bobocii de liceu vor începe cursurile fără manuale pe bănci. Procedurile întârzie, iar ministrul Educației a avansat data de 15 septembrie, poate, pentru manualele digitale. Tipărite, dacă au noroc, vor primi peste încă o lună de școală.

O altă incertitudine înainte de la începutul școlii - bursele sociale. Primesc sau nu elevii bani pe tot parcursul anului școlar? Guvernul nu a aprobat încă formula finală.

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Anul școlar începe și în 2026 cu elevi care merg la toaletă în curte. Mii de elevi sunt în continuare relocați, mulți dintre ei vor începe cursurile printre schele, în clase încă în renovare.