Controversatul examen dublu a fost abrogat astăzi de comisia de învăţământ din Parlament, dar Senatul va da votul final...a doua zi după începerea anului şcolar. În exclusivitate pentru Observator, ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, a explicat că ar fi ideală o Evaluare Naţională cu o probă în plus la alegere.

Formula cu examen de admitere la liceu pare că pierde tracţiune, însă actualul ministru al Educaţiei, aflat pe final de mandat, şi-ar dori o probă în plus

M. Iacob: La zi, știrea de astăzi este admiterea la liceu. În Parlament s-a dezbătut acest subiect. Se pare că se abrogă această admitere paralelă. Sunteți sau nu de acord cu ea? Dincolo de ce decide Parlamentul și știu că nu e un proiect pe care dumneavoastră l-ați depus personal.

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Mihai Dimian: Personal, mi-am exprimat rezerve și în momentul aprobării, dar Parlamentul de la acea dată a aprobat acest concurs. În momentul de față, am discutat cu mai multe partide pentru a crea o majoritate în favoarea nedesfășurării concursului de admitere în acest an, unii atunci au propus prorogare, respectiv Partidul Social Democrat și PNL-ul, cel puțin reprezentanții cu care am discutat eu din Comisia de Învățământ, USR-ul a propus atunci abrogare, am crezut că există o anumită majoritate în jurul prorogării și am susținut această idee, pentru acest moment. Sunt de acord cu oricare din variante, dar mai mult decât atât, fie că e abrogare, fie că e prorogare, este important să rediscutăm Evaluarea Națională, pentru a potrivi mai bine preocupările elevilor și profilul elevilor cu profilul specializării urmate la liceu.

M. Iacob: Ce înseamnă asta? Dacă vă gândiți la copilul dumneavoastră, la un examen ideal de admitere, când termină clasa 8-a?

Mihai Dimian: Ideal înseamnă sigur mai multe lucruri, revin asupra acestei idei de ideal, momentan, consider că dezavantajele Evaluării Naționale sunt 1. Dacă doresc să urmez un profil precum științele naturii, sunt preocupat de chimie, biologie și am rezultate foarte bune în această zonă, cu o notă mai mică la matematică sau la limba română, risc să nu ajung la liceul dorit, la clasa de științele naturii pe care mi-o doresc, dacă sunt pasionat de limbi străine. O notă mai mică la matematică ar putea să nu mă conducă la profilul umanist, la liceul dorit. Și atunci, cred că examenul acesta, desfășurat doar la două discipline, reprezintă un dezavantaj pentru acești copii. Pe de altă parte, sigur că faptul că dăm un alt examen într-o zi, poate elevul se simte mai puțin bine în ziua respectivă, poate nu e la potențialul maxim în ziua respectivă și noi îl evaluăm în ziua respectivă. De aceea, când vorbeam de ideal, ideal ar fi să avem o evaluare pe parcurs, care să ofere elevului posibilitatea prezentării sale în deplinătatea, să spunem, cunoștințelor și competențelor sale. Dar pentru că acesta e un mod ideal, real, sigur că soluția este un examen, un examen de tipul evaluării naționale în care putem diversifica adăugând o probă la alegere corespunzătoare profilului pe care dorești să-l urmezi. Și atunci, inclusiv media de admitere. Poate dacă dorește un profil umanist, pe lângă faptul că ai o probă dedicată profilului umanistului, nota la matematică să conteze mai puțin în această decizie de admitere a ta.

Deci procentul poate fi în funcție de profilul de liceu pe care dorești să-l urmezi. Adică dacă dorești matematică-informatică, atunci poți să spui și acum poți să spui 80% matematică, 20% limba și literatura română. Nu se face în prezent acest lucru, dar și acest aspect poate fi analizat. În plus, cred că e nevoie de o mai bună consiliere pe parcurs. Avem oportunități importante în învățământ, în liceele tehnice, în liceele tehnologice. Vedem învăţământul dual dezvoltat împreună cu operatorii economici, care oferă o şansă reală de carieră elevilor, dar care este mai puţin căutat. Și atunci, cred că o consiliere adecvată în legătură cu cunoștințele, competențele, pasiunile elevului, evoluția lui pe parcursul școlii generale, să determine și aceste alegeri potrivite lui și, poate, în acest an noi am introdus standarde de evaluare... Sigur că în primul an aplicăm standarde, ne obișnuim cu ele. În anii următori însă pot conduce la o armonizare a notelor între diverse școli. Pentru că în momentul de față constatăm că sunt elevi care iau medii mai mari de 5 pe parcursul gimnaziului, inclusiv în clasa 8-a, dar da, Evaluarea națională ia nota 2, spre exemplu. Drept urmare, pare că nu toate notele sunt puse armonios în sistemul de învățământ când comparăm o școală cu alta, un oraș cu altul. Și atunci, standardele pot conduce la această armonizare.

M. Iacob: Așadar, astăzi nu le putem transmite elevilor de clasa a opta cum va fi examenul de la finalul anului viitor? Începe școala și o veste oficială n-a venit pentru ei.

Mihai Dimian: N-a venit, dar puțină răbdare, având în vedere că astăzi s-a votat în unanimitate în comisie abrogarea concursului special, separat de admitere, iar pe 8 septembrie, după 7 septembrie, sigur, va fi... această ședință în plen, sigur urmează promulgarea de către președinte, intrarea e în vigoare probabil la trei zile de la promulgare, deci la finalul primei săptămâni de școală vom avea confirmarea. În momentul de față, na, 99%...

Eu am văzut un raport făcut de o comisie prezidențială în 2007, dincare făcea parte și domnul Funeriu, și domnul Miclea, și domnul David care susținea un concurs separat de admitere. Am văzut anumite reacții acelei asociații a colegiilor centenare care susținea un astfel de concurs separat de admitere Însă personal, așa cum spuneam, consider că ar conduce la, să spunem, șanse mai puțin echitabile pentru elevi. Alegi un liceu la care te duci să dai admitere și, să spun, intri sau nu. E această dublare, că în forma actuală alegi. Nu e nicio limitare în privința liceelor. Sigur că se pot organiza, adică poate nu toate vor organiza, e doar o opțiune și chiar în situația actuală am recomandat liceelor că dacă totuși ajungem să organizăm să fie în acest an ca o formă de program-pilot, adică să existe rețineri în a activa această opțiune. Însă până la urmă, toate liceele ar fi putut opta pentru astfel de variantă. Și iarăși organizam un fel de Evaluare Națională, dar distribuită pe licee. Și de aceea s-a numit uneori nu neapărat ca o opțiune, ci ca un examen dublu. Pentru că duci pe toți elevii la Evaluarea Națională, după care îi mai duci încă o dată la concurs. Inițial, probabil că a fost gândit ca un fel de concurs de elită, adică doar la 50-60 de colegii, dar nu în această formă a fost aprobat de către Guvern.

Probele de bacalaureat, încă din luna iunie

Bacalaureat nu ar trebui să aibă schimbări în perioada următoare, însă în 2030 ne putem aştepta la o formulă nouă a examenului maturităţii, lasă de înţeles actualul ministru al Educaţiei, Mihai Dimian.

"Bacalaureatul rămâne în forma existentă pentru cei de clasa a 12-a, nu trebuie să-și facă griji în acest sens, dar pentru 2030, având în vedere că intră un curriculum nou, s-au elaborat programe școlare noi și am elaborat toate documentele necesare unei informări adecvate a acestor elevi care intră în clasa a IX-a, pentru momentul în care ar finaliza studiile, adică în 2030."

În schimb, bacalaureatul 2027 ar putea fi programat, mai devreme. Un prim motiv ar fi că, în luna iulie, vorbim de zile caniculare, poate chiar de cod roşu. Un prim motiv, însă nu singurul, arată ministrul.

Dar există anumite schimbări la examenul de bacalaureat din anul următor și anume probele de competențe se dau pe parcursul anului, în aprilie, din mai multe motive, unul dintre ele fiind legat de experiența din acest an. Spuneam că dorim să aducem examenul mai aproape de mijlocul lunii iunie, în locul ultimelor zile din iunie și începutul lunii iulie. Pe de altă parte, am constatat și am văzut că ați reflectat și în presă acest lucru, că există tineri care doresc să dea examen de admitere la anumite facultăți din străinătate, dar chiar și în țară la un moment dat. Și atunci să nu existe această suprapunere între bacalaureat și aceste oportunități pentru ei. Pot să fac o paranteză, să știți că acel proces a fost pierdut de fapt în final, adică pe fond nu avea date. Dar pentru moment, fiind o suspendare, noi am permis să dea examenul de bacalaureat și l-a și promovat. Drept urmare, revenind. Există și acest motiv, iar al treilea motiv ține de modul cum îţi distribui efortul. Dacă ai toate probele în două săptămâni, grupate, sigur că poate și pentru tine ca elev este mai dificil. Dezavantajul, însă, este că suprapunându-se cu activitățile didactice ale celorlalte elevi, noi am avut în urmă cu doi ani o astfel de experiență. Atunci s-a considerat că a fost cumva afectată activitatea. Cred că ține foarte mult de modul cum ne organizăm. Și dacă o să ne organizăm mai bine în acest an, atunci vor fi mai puține efecte pentru colegii lor.