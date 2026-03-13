Profesorii boicotează simularea examenelor naționale în aproape 130 de şcoli

Aproape 130 de şcoli nu organizează simularea pentru Evaluarea Naţională, ca urmare a boicotului profesorilor, anunţă vineri Ministerul Educaţiei.

Conform datelor prezentate de Ministerul Educaţiei în 4.527 de unităţi de învăţământ, reprezentând 97,27% din total, se organizează simularea: 4527 (97.27%), transmite News.ro.

În alte 127 de unităţi de învăţământ, simularea nu va fi organizată, acestea reprezentând 2,73%.

În ceea ce priveşte numărul evaluatorilori înscrişi pe platformă, s-au înscris aproximativ 5.000 pentru Limba română, aproximativ 4.500 pentru matematică şi aproximativ 300 pentru proba de limba maternă.

Numărul estimativ de elevi care au participat deja la simulări organizate la nivel de judeţ este de 77.000.

Simularea Evaluării Naţionale se desfăşoară în perioada 16-18 martie, iar cea pentru Bacalaureat este programată în perioada 23 - 26 martie.

Sindicatele din Educaţie au avertizat marţi că "smulările la examenele naţionale vor fi serios perturbate".

Conform sindicaliştilor, în urma referendumului organizat de FSLI şi FSE "SPIRU HARET", rezultatele arată "un nivel uriaş de nemulţumire în rândul angajaţilor din învăţământ".

Peste 73.000 de angajaţi (peste 50% din profesorii membri de sindicat) au decis prin semnătură să NU participe la simulările examenelor naţionale”, au anunţat sindicatele din învăţământ.

De asemenea, peste 40.000, reprezentând aproximativ 28%, au optat direct pentru grevă în această perioadă.

