România urcă pe podiumul mondial al minţii. La Olimpiada Internaţională de Matematică pentru Fete, Carina, Aida, Mălina şi Ioana scriu istorie. Cel mai bun rezultat obţinut vreodată de echipa noastră. Locul 1 în Europa şi locul 2 la nivel mondial. Dincolo de cifre şi ecuaţii, ele vorbesc despre matematică altfel: nu ca o ştiinţă rigidă, ci ca o formă de artă şi creativitate.

Chiar dacă, în clasa a şasea, un profesor i-a spus că matematica nu e pentru fete, Mălina a decis să trateze afirmaţia ca pe o problemă de rezolvat. Astăzi are aur internaţional. Este elevă în Piteşti şi spune că performanţa vine din disciplină.

"10% inspiraţie şi 90% muncă. Mi-ar plăcea să fiu cercetător în matematică sau măcar machine learning şi poate să ajut şi eu generaţiile de elevi, că şi pe mine m-au ajutat alţii", a declarat Mălina Pavel.

Olimpiada internaţională de matematică înseamnă ani de pregătire, dar şi subiecte originale de fiecare dată. Nimic din materia obişnuită de la scoală. Aşa că elevele au nevoie de pregătire suplimentară. Uneori şi 10 ore de muncă pe zi.

"Cele mai bune fete de la Olimpiada Naţională au dreptul de a participa la două baraje care selectează echipa României pentru astfel de competiţii internaţionale. Materia pentru olimpiadele internaţionale este cu totul atipică, patru mari subiecte - algebră, teoria numerelor, geometrie şi combinatorică, subiecte care câteodată nici nu pot fi citite de unii dintre noi", a explicat Flavian Georgescu, profesor la Liceul de Informatică Bucureşti.

"E nevoie și de o pregătire mentală puternică. Prima zi a fost puțin mai grea decât mă așteptam, am reușit să rezolv integral doar o problemă din cele trei", a spus Aida Mitroi.

Aida, elevă în clasa a XII-a, are deja uşi deschise spre universităţi de top, precum MIT şi Cambridge. Colega ei, Carina, a descoperit şi latura artistică a matematicii. Îmbină formulele cu versurile şi spune că uneori inspiraţia vine din ecuaţii. Aşa a reuşit să îi învingă pe turci, italieni, nemţi sau americani. Şi a adus aurul acasă.

"E important să lucrezi inteligent. Eu scriu poezii mereu și când fac probleme la matematică, lângă formule și probleme, acolo în colț, îmi scriu versuri, citate - 'suntem stele din hârtie decupate/ suntem stele ce ard până îşi pierd fitilul,/ şi apoi se sting şi cad plutind în negrul ce ne înconjoară,/ căutând stelele de odinioară, suntem stele...', a mărturisit Carina Vespescu.

Dincolo de performanţă, elevele îşi împart timpul între pregătire şi pasiuni: pian, patinaj, activităţi care le ţin echilibrul între cifre şi pauze.

"Mama mea mi-a instaurat această pasiune pentru matematică, ea fiind profesor de matematică. Până acum, am şapte olimpiade naţionale, cu cinci medalii de aur şi două premii şi trei medalii de bronz la internaţionale, doua la EGMO, şi una la Olimpiada Balcanică pentru Juniori", a spus Ioana Stroe.

Olimpiada naţională se desfăşoară la comun pentru fete şi băieţi, însă competiţia internaţională dedicată fetelor a fost creată pentru a încuraja participarea într-un domeniu în care, mult timp, balanţa a înclinat într-o singură direcţie.

