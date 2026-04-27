A început, din nou, repetiția generală pentru Evaluarea Națională: simularea pentru clasa a opta. După episodul din martie, când profesorii au protestat şi copiii au ratat testarea, Ministerul a decis să mai dea o dublă. Nu toţi dascălii au cedat însă. 3.000 de elevi au lipsit şi astăzi din bănci pentru că şcolile nu s-au înscris la simularea naţională. Poezia le-a tăiat inspiraţia elevilor, care speră acum ca examenul din vară să fie mai uşor.

Reporter: Te vad aşa descumpănit?

Elev: Nu mi-a plăcut, a picat liric...

Reporter: Greu?

Elev: Da, e mai greu la asociere, nu îmi place. Ai mai multe opțiuni dacă pică altceva: epic, narativ, dramatic.

Reporter: Ce poezie a fost?

Elev: Pădurea de nu știu cum... Vasile Voiculescu sau ceva.

Vasile Voiculescu a fost autorul care i-a pus în încurcătură pe copiii de clasa a VIII-a. Pentru mulți, poezia rămâne proba-surpriză care reușește să încurce aproape de fiecare dată.

Elev: Mi s-a părut destul de greu, subiectul trei a fost destul de greu, mesajul textului liric... am văzut și...

Reporter: Și ai scris?

Elev: Nu.

"Mulți profesori au început să vorbească despre liric înainte și am presupus că e liric.", spune un elev.

"Mediu, nici ușor nici greu.", adaugă alt elev.

La asta speră acum toți, să fie mai ușor la examenul din vară. Deși timpul pentru pregătire e cam pe repede înainte, mai ales pentru cei care au ratat simularea din martie, anulată din cauza protestelor profesorilor.

"Eu oricum dau simulări în fiecare lună la meditații, cred că era mai bine să dăm odată cu toată țara.

Mi se pare că după ce n-am dat simularea în martie, au mai și întârziat subiectele, nu mi s-a părut neapărat ok.", precizează un elev.

Din peste 5.000 de elevi așteptați, nici măcar jumătate nu au ajuns în bănci. În unele școli, simularea a rămas opțională până la capăt. În București a fost cea mai mare problemă.

"În prima etapă, 39 de unități de învățământ nu au organizat simularea examenului național, dintre acestea 13 au revenit asupra deciziei. O parte dintre colegii noștri cadre didactice și-au menținut poziția inițială, iar la nivelul unităților de învățământ respective s-au organizat simulări interne.", explică Florin Lixandru, inspector general București.

Dincolo de verificarea cunoștințelor, elevii spun că e un mic antrenament pentru regulile din vară.

Elev: Eu nu știam că există o sală de bagaje, să lași tot, nu știam că trebuie să vin cu buletinul, trebuia să întreb colegii dacă mă cunosc. Nu ai voie să aduci nimic, trebuie pixurile în mână.

Reporter: Riscai să nu ai buletinul la examen?

Elev: Nu, cred că se asigura mama mai mult.

Situația de la clasa a XII-a este incertă deocamdată. Ministerul Educației nu a anunțat nicio dată oficială la care acești elevi ar putea să își verifice cunoștințele. O discuție este legată de perioada în care are loc bacalaureatul pentru olimpici, adică la jumătatea lunii mai, dar e mult prea târziu, spun părinții.

Urmează matematica, iar rezultatele vor veni pe 8 mai. Evaluarea Națională începe pe 22 iunie.

