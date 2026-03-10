Simulările pentru Examenele Naţionale sunt sunt semnul întrebării, după ameninţările recente ale profesorilor. Sindicatele avertizează că unii dascăli ar putea refuza să participe, în timp ce autoritățile fac presiuni pentru desfășurarea normală a testărilor.

Sindicatele spun că vor fi mai multe școli care vor boicota simulările examenelor naționale de săptămâna viitoare, deși există presiunii să nu se întâmple acest lucru. Totodată, acestea reclamă și faptul că s-a ajuns inclusiv la intimidări din partea unora pentru ca angajații să participe la aceste simulări. Mai mult, sindicatele spun că referendumul organizat în rândul profesorilor arată dorința clară de boicotare a simulărilor examenelor naționale, iar solidaritatea rămâne singura lor forță.

Astfel, sindicaliștii consideră că au două variante în acest caz. Fie protestează și luptă pentru drepturile lor, fie cedează presiunilor, tac și se resemnează. Boicotarea simulărilor reprezintă o formă de protest și un test premergător protestelor uriașe de la sfârșitul anului școlar, mai precizează sindicatele din educație.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla săptămâna viitoare, când elevii ar trebui să susțină simulările la Evaluarea Națională și cum va aborda noul ministru al educației această situație.

