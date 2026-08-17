O adolescentă din Oradea a fost la un pas să fie mutilată pe viață după ce și-a făcut singură un cadou de majorat. S-a dus să își mărească buzele la un salon de tatuaje, dar a ajuns în stare gravă la spital. Pentru că nu aveau o substanță necesară, medicii s-au gândit să îi taie buza, dar, în ultima clipă, un doctor a avut o inspirație salvatoare. Între timp, polițiștii au deschis o anchetă.

Injecția cu acid hialuronic a atins un vas de sânge, iar buza fetei de 17 ani s-a umflat și s-a învinețit.

"Putea să ajungă la necroză de buză, ceea ce înseamnă că partea respectivă de buză moare și atunci singura soluție este să fie excizată", explică Florian Bodog, medic specialist în chirurgie plastică.

Spitalul nu avea substanța care dizolva rapid acidul, așa că a urmat o cursă contra-cronometru prin tot orașul. Medicii au găsit soluția salvatoare la o clinică particulară. Adolescenta strânsese bani ca să își facă un cadou în avans pentru majorat. 800 de lei plătise pentru intervenția de coșmar.

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Proprietara salonului își făcea reclamă online de cel puțin 5 ani

Oricum, medicii nu recomandă mărirea buzelor în cazul tinerelor sub 18 ani nici cu acordul părinților, pentru că la acea vârstă trăsăturile sunt încă în formare. Între timp, polițiștii au început ancheta. Proprietara salonului de tatuaj își făcea reclamă pe internet de cel puțin cinci ani cu proceduri de înfrumusețare. Deși nu avea autorizația și pregătirea necesară, era căutată mereu.

"Dar și săptămâna trecută a fost. Că-i spunea maică-sa: 'vezi că ai clientă!'. Deci, funcționează", povestește o vecină.

Reporter: La o simplă căutare, colegii mei au găsit foarte multe conturi. Aici spune că persoana este medic.

Vecină: Nu este medic, nu îl cunoaștem.

"Procedura aceasta nu este o procedură periculoasă dacă este făcută de o persoană calificată. [...] Să afle ce i se injectează, să primească pașaport, fiecare produs are serie și i se înmânează un pașaport și să știe cine îl injectează și ce calificare", spune medicul specialist în chirurgie plastică Florian Bodog.

Înainte de a-și lăsa viața în mâinile unui doctor, pacienții îl pot verifica online pe site-ul Colegiului Medicilor.