Reacţia lui Fritz, după decizia CCR privind legea ANI. Merge la CEDO, unde "nu ajung telefoanele din Kiseleff"

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis luni că, în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat. El a subliniat că dacă preşedintele va promulga legea ANI, mandatul său de primar va înceta în 30 de zile, ca o sancţiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Fritz a anunţat că va ataca decizia la CEDO, acolo "unde nu ajung telefoanele din Kiseleff".

"În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituţională tocmai l-a validat. Dacă preşedintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancţiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaţilor de a scăpa de mine îi face să acţioneze disperat până într-acolo încât demolează bazele democraţiei. Un stat de drept care există doar atunci când PSD îşi doreşte, nu mai este stat de drept", spune Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

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Liderul USR precizează că articolul 15 din Constituţie: "legea dispune numai pentru viitor" a fost suspendat azi pentru el.

"Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa", adaugă Fritz.

Fritz acuză că o lege-jalon a fost transformată într-o armă împotriva lui

Primarul Timişoarei arată că în faţa Comisiei Europene, PSD va trebui să explice cum o lege-jalon de 770 de milioane de euro a fost transformată într-o armă împotriva unui primar ales de două ori.

"În faţa investitorilor, va fi mai greu de explicat de ce să creeze locuri de muncă la noi dacă tot statul e la cheremul unui singur partid corupt. Ziua de azi spulberă orice iluzie că există un PSD "curat, pro-european" cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat, pentru că doar aşa poate fura nestingherit. Din păcate, au reuşit să controleze instituţii precum ANI, părţi din justiţie şi din televiziuni şi chiar Curtea Constituţională. Ce nu poate controla PSD sunt milioanele de români corecţi care s-au săturat de preţuri crescute doar ca să li se umple lor cutiile de pantofi", menţionează Fritz.

Potrivit preşedintelui USR, drumul său continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff. "Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timişoreni".

Fritz mai afirmă că "fapta" sa a fost să semneze o dublură a unui referat deja semnat de fostul primar, în a doua zi de primărie în 2020, pentru un PUZ elaborat în integralitate înainte să ajungă primar.

"Ca să vă daţi seama de perversitatea cu care au acţionat: după noua lege, actele normative, adică cele destinate tuturor, cum e un PUZ, nu mai pot fi încadrate la conflict de interese. Deci ANI, dacă ar analiza azi semnătura mea din 2020, n-ar mai putea nici cu cea mai răutăcioasă şi abuzivă interpretare să constate un conflict de interese. O lege care elimină fapta în viitor dar inventează o nouă sancţiune pentru cei care presupus au comis-o în trecut: bine aţi venit în dictatura PSD", consideră Fritz.

Curtea Constituţională a decis, luni, că este neconstituţională sintagma "persoana care are relaţii asemănătoare celor dintre soţi" din legea ANI dar şi publicarea declaraţiilor de interese financiare ale soţului/soţiei şi a funcţionarilor/demnitarilor vizaţi de lege.

De asemenea, amendamentul care îl vizează pe primarul Timişoarei, liderul USR Dominic Fritz, privind încetarea mandatului, la incompatibilitate şi conflict de interese, în 30 de zile, a fost declarat constituţional.