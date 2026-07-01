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O elevă din Târgu Mureș, printre cei doar șapte elevi din țară cu media 10 la Evaluarea Națională

Imagine reprezentativă elevă - ShutterStock
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.07.2026, 13:47 | Modificat la 01.07.2026, 13:48

Eleva Daria Pâncă este una din cei şapte elevi din țară care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională. Colegiul Naţional "Alexandru Papiu Ilarian" din Târgu Mureş a felicitat-o pe fată pentru performanţa atinsă, potrivit Agerpres.

"Pe harta mediilor de 10 la Evaluarea Naţională, Colegiul Naţional 'Alexandru Papiu Ilarian' se distinge elegant în topul naţional (doar 7 medii). În judeţul Mureş, singura medie de 10 aparţine unei eleve a şcolii noastre. Felicitări!", a postat Colegiul Naţional "Alexandru Papiu Ilarian" din Târgu Mureş pe Facebook.

Rezultatul de la Evaluarea Naţională a venit după ce Daria Pâncă a confirmat excelenţa şi la competiţii de profil, fiind câştigătoarea Olimpiadei Naţionale de Limba şi Literatura Română în anul 2026 la categoria clasei a VIII-a.

Desemnată cel mai bun elev la acest nivel de studiu

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În acest an, la Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română, Daria Pâncă a obţinut Premiul I şi Medalia de Aur, fiind desemnată cel mai bun elev din România la acest nivel de studiu, aceasta fiind a patra ei participare consecutivă la etapa naţională a competiţiei.

Redactia Observator
Redactia Observator
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