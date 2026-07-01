O elevă din Târgu Mureș, printre cei doar șapte elevi din țară cu media 10 la Evaluarea Națională
Eleva Daria Pâncă este una din cei şapte elevi din țară care au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională. Colegiul Naţional "Alexandru Papiu Ilarian" din Târgu Mureş a felicitat-o pe fată pentru performanţa atinsă, potrivit Agerpres.
"Pe harta mediilor de 10 la Evaluarea Naţională, Colegiul Naţional 'Alexandru Papiu Ilarian' se distinge elegant în topul naţional (doar 7 medii). În judeţul Mureş, singura medie de 10 aparţine unei eleve a şcolii noastre. Felicitări!", a postat Colegiul Naţional "Alexandru Papiu Ilarian" din Târgu Mureş pe Facebook.
Rezultatul de la Evaluarea Naţională a venit după ce Daria Pâncă a confirmat excelenţa şi la competiţii de profil, fiind câştigătoarea Olimpiadei Naţionale de Limba şi Literatura Română în anul 2026 la categoria clasei a VIII-a.
Desemnată cel mai bun elev la acest nivel de studiu
În acest an, la Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română, Daria Pâncă a obţinut Premiul I şi Medalia de Aur, fiind desemnată cel mai bun elev din România la acest nivel de studiu, aceasta fiind a patra ei participare consecutivă la etapa naţională a competiţiei.