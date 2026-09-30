Video România, mult sub media UE la educație. Unul din patru tineri nici nu muncește, nici nu învață
Potrivit celui mai recent raport al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, la nivelul Uniunii Europene, tinerii nu prea mai pun studiile superioare pe primul loc. În cazul României, e boală mai veche: doar unul din cinci români cu vârste între 25 și 64 de ani au absolvit o facultate.
Aproape unul din patru tineri români cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani nu muncește și nici nu urmează vreo formă de învățământ. Mai exact sunt 23% potrivit celui mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
Media statelor membre este de 14%. Și dacă vorbim de studii, diferența este și mai mare. Doar 19% dintre românii cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani au urmat o facultate. În schimb, 56% dintre ei au terminat liceul sau o școală post-liceală. Iar studiile contează și când vine vorba de salarii în rândul tinerilor români cu studii superioare.
Rata șomajului a scăzut de la 6% în 2015 la 3% în 2025. Raportul mai arată că cei care au terminat liceul câștigă în medie cu 18%, mai puțin decât salariul mediu național.