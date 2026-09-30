Potrivit celui mai recent raport al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, la nivelul Uniunii Europene, tinerii nu prea mai pun studiile superioare pe primul loc. În cazul României, e boală mai veche: doar unul din cinci români cu vârste între 25 și 64 de ani au absolvit o facultate.

Aproape unul din patru tineri români cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani nu muncește și nici nu urmează vreo formă de învățământ. Mai exact sunt 23% potrivit celui mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Media statelor membre este de 14%. Și dacă vorbim de studii, diferența este și mai mare. Doar 19% dintre românii cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani au urmat o facultate. În schimb, 56% dintre ei au terminat liceul sau o școală post-liceală. Iar studiile contează și când vine vorba de salarii în rândul tinerilor români cu studii superioare.

Rata șomajului a scăzut de la 6% în 2015 la 3% în 2025. Raportul mai arată că cei care au terminat liceul câștigă în medie cu 18%, mai puțin decât salariul mediu național.