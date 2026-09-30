Dronă detectată în proximitatea frontierei fluviale cu România, la Est de Izmail. Reacţia MApN
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, în noaptea de marţi spre miercuri, o ţintă aeriană ce evolua la Est de Izmail, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei fluviale cu România, două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, decolând pentru monitorizarea situaţiei.
Potrivit unui comunicat al MApN, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 00:35 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.
Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 00:10, informează MApN.