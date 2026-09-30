Și-a ucis soția și a încercat să dea vina pe un intrus. Este verdictul juraților în cazul lui Caleb Flynn, fost lider religios și concurent al emisiunii "American Idol". Bărbatul de 40 de ani a fost găsit vinovat pentru toate cele nouă capete de acuzare, inclusiv omor și falsificarea probelor.

Lider religios și fost concurent la "American Idol", condamnat pentru că și-a ucis soția. Cum a înscenat crima - Profimedia

Juriul l-a găsit vinovat pe Flynn, în vârstă de 40 de ani, pentru toate cele nouă capete de acuzare, printre care omor calificat, omor, omor comis în timpul unei alte infracțiuni, agresiune gravă și falsificarea probelor, potrivit CNN.

În momentul pronunțării verdictului, bărbatul a dat din cap și a izbucnit în plâns.

Caleb Flynn Profimedia

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Caleb Flynn riscă închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate. Audierea pentru stabilirea pedepsei a fost programată pentru 5 octombrie. Juriul a deliberat aproximativ două ore înainte de a ajunge la verdict.

Cazul a început în dimineața zilei de 16 februarie, când Flynn a sunat la 112 și a anunțat că soția sa, Ashley, fusese împușcată mortal în locuința familiei din Tipp City, Ohio, de un intrus necunoscut.

Procurorii au susținut că Flynn și-a ucis soția și a aranjat locul crimei ca să să pară că un străin pătrunsese în casă. Ca posibil motiv, anchetatorii au indicat relația extraconjugală pe care bărbatul o avea cu o altă lideră a bisericii din care făcea parte.

În timpul procesului, jurații au vizitat locuința familiei, au urmărit imaginile surprinse de camerele video ale polițiștilor în noaptea morții lui Ashley și au ascultat mesajele trimise de Flynn amantei sale, în vârstă de 24 de ani.

"Am stat treaz până la 4 dimineața, plângând, literalmente gândindu-mă la modalități de a o ucide și de a nu ajunge la închisoare", i-ar fi scris Flynn femeii în august 2025.

Procurorii au susținut că Flynn voia să dea vina pentru crimă pe un intrus "fără chip", pentru a-și păstra relația cu amanta, custodia deplină a celor două fiice, locul de muncă "profitabil" în compania familiei soției sale și poziția de lider religios.

"Probele nu duc la un intrus necunoscut care a dispărut în noapte. Duc direct la inculpat", a declarat Matt Joseph, procuror adjunct în comitatul Miami, în pledoaria finală.

Avocatul apărării, Patrick Mulligan, a susținut însă că procurorii au demonstrat că Flynn a avut o aventură, dar nu că el și-a ucis soția. Avocatul a atras atenția și asupra faptului că arma crimei nu a fost găsită.

"Este un caz în care acuzațiile nu au fost demonstrate și, prin urmare, merită un verdict de nevinovat", a declarat Mulligan.

Flynn a părut extrem de afectat în timpul pledoariilor finale, ștergându-și lacrimile și suspinând. Acestea au avut loc după aproape două săptămâni de mărturii. Procurorii au audiat 40 de martori pe parcursul a șapte zile, în timp ce apărarea nu a chemat niciun martor.

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De la "American Idol" la un proces pentru crimă

Verdictele de vinovăție reprezintă o cădere dramatică pentru Flynn, care a avut o scurtă apariție în emisiunea "American Idol" în urmă cu 13 ani.

"Lucrul care mă face unic este că îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. Îmi iubesc soția mai mult decât orice", spunea Flynn într-un interviu acordat pentru emisiune.

Familia lui Ashley a declarat că verdictul aduce "dreptate pentru moartea lui Ashley", dar a recunoscut că "niciun verdict nu o poate aduce pe Ashley înapoi, nu le poate reda fetelor mama și nu poate șterge durerea pe care a îndurat-o familia noastră".

Familia a transmis că Ashley a fost o femeie care "l-a iubit pe Isus din toată inima" și care a iubit să fie mamă.

"Refuzăm să lăsăm răul care a pus capăt vieții lui Ashley să aibă ultimul cuvânt în povestea ei. Credința noastră nu ne șterge durerea, dar ne ajută să trecem prin ea. Știm că Ashley este alături de Domnul pe care l-a iubit și l-a slujit", a transmis familia.

"Suntem dezamăgiți de rezultat. Nu toate jurii răspund corect la întrebări. Sunt convins că decizia juriului va fi contestată ori de câte ori va fi necesar în procesul de apel, care va începe, fără îndoială, după pronunțarea sentinței", a declarat avocatul lui Flynn.

Procurorii s-au concentrat pe aventura bărbatului și pe teoria intrusului

Procurorii și-au construit cazul în jurul relației secrete a lui Flynn și al încercării de a demonstra că versiunea sa privind un intrus care ar fi pătruns în locuință nu este credibilă.

Cazul a început în primele ore ale zilei de 16 februarie, când Flynn a sunat la 112 și a spus: "Cineva a intrat în casa mea și mi-a împușcat soția".

Polițiștii au ajuns rapid la locuință și au găsit-o pe Ashley moartă în dormitor, cu două răni provocate prin împușcare.

Flynn le-a spus anchetatorilor că se afla întins în camera fiicelor sale când a auzit un foc de armă. El a afirmat că a observat apoi că ușa laterală a garajului era larg deschisă și că și-a găsit soția moartă în pat.

"Am intrat în camera lor și m-am întins lângă ele pentru – nici măcar nu știu cât timp – și atunci am auzit", le-a spus Flynn polițiștilor, într-o conversație surprinsă de camerele video purtate de agenți.

"Când, în cele din urmă, m-am ridicat, ușa care ducea spre garaj era deschisă, dar nu am văzut pe nimeni", a mai spus el.

Potrivit lui David Hammond, agent special al Biroului de Investigații Criminale din Ohio, torpedoul camionetei lui Flynn, în care acesta spusese că își ținea pistolul, era deschis atunci când polițiștii au ajuns la locuință.

Anchetatorii nu au găsit nicio urmă a unui intrus care să fi fugit din zonă, iar deteriorarea ușii laterale a garajului nu era compatibilă, potrivit mărturiilor polițiștilor, cu o spargere obișnuită. Arma nu a fost găsită niciodată.

Într-un interviu acordat mai târziu în aceeași zi, Flynn le-a spus anchetatorilor că el și soția sa nu aveau "sub nicio formă" probleme în căsnicie.

Fosta amantă, martor-cheie

Alleigha Botner, în vârstă de 24 de ani, a depus mărturie timp de două zile despre relația romantică de aproape doi ani pe care a avut-o cu Flynn.

Ea a citit în fața juriului mesajele schimbate cu acesta, în care Flynn descria cât de mult își ura soția și își exprima dorința de a o elimina din viața lui.

"Vreau doar să fie moartă și să dispară", i-ar fi scris Flynn amantei sale la începutul anului 2025.

Cu o zi înainte de moartea soției sale, Flynn i-a trimis lui Botner o serie de mesaje în care o asigura că urma să divorțeze în ziua următoare. Când Botner a aflat în dimineața următoare că Ashley murise, a spus că "inima a început să-i bată foarte tare".

"Mi s-a părut o coincidență prea mare ca, exact în ziua în care urma să divorțeze de ea, ea să fie moartă dintr-odată", a declarat Alleigha Botner.

La câteva ore după moartea lui Ashley, Flynn și Botner s-au întâlnit la casa socrilor bărbatului, unde se adunaseră membri ai bisericii.

Când Botner a ajuns acolo, Flynn a îmbrățișat-o, potrivit mărturiei sale.

"Nu s-a întâmplat așa cum credeam noi că se va întâmpla, nu-i așa?", i-ar fi spus Flynn, potrivit declarațiilor femeii în fața instanței.

Botner a spus că i-a adresat lui Flynn numeroase întrebări despre împușcătură și că era "foarte suspicioasă".

Potrivit mărturiei sale, Flynn i-ar fi spus că dormea pe canapea când a auzit un foc de armă și că a fugit direct spre garaj, unde a văzut ușa laterală deschisă. Ulterior, ar fi găsit-o pe Ashley moartă în dormitor.

Versiunea aceasta pare să contrazică declarația făcută de Flynn în fața polițiștilor, potrivit căreia se afla întins în camera fiicelor sale atunci când a auzit focul de armă.

Alți martori au prezentat dovezi despre care procurorii spun că subminează versiunea inițială oferită de Flynn anchetatorilor.

Un expert în criminalistică digitală a declarat că dispozitivele electronice ale lui Flynn au înregistrat aproximativ 200 de pași, la intervale diferite, în ora de dinainte ca acesta să sune la 112 și să anunțe că soția sa fusese împușcată. În jurul orei 2:30, când Flynn a sunat la 112, au mai fost înregistrați 346 de pași.

Todd Smith, tatăl lui Ashley, a declarat că versiunea lui Flynn nu avea sens.

"Nimic nu are sens pentru mine. De ce ar intra cineva prin efracție, s-ar duce și s-ar urca în camionetă, mi-ar împușca fiica, apoi ar fugi? Dacă era vorba despre un jaf, de ce nu ar fi căutat prin toată casa?", a mărturisit Smith.