Reguli doar pe hârtie. În şcolile din România, elevii folosesc în continuare telefoanele mobile în timpul orelor. Deşi, de 3 ani, legea interzice clar acest lucru. Ministrul interimar Educației, Mihai Dimian, spune că profesorii nu au dreptul să-i verifice pe copii. Oricum, elevii au găsit metode să păcălească sistemul: vin cu două telefoane la şcoală şi predau doar unul.

Regulamentul şcolar spune clar: elevii trebuie să predea telefonul mobil înainte de ore şi să-l recupereze la final de program.

Pentru adolescenţi, regula pare făcută ca să fie încălcată.

Aşa au apărut în genţile lor două telefoane. Unul stricat, pe care-l pun în dulap, sub cheie, şi unul pe care-l pot folosi oricând.

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Reporter: Nu te întreabă profesorii când îl predai de ce e ăla spart cel pe care-l predai?

Elevă: Nu! Pentru că pe profesori nu-i prea interesează.

Vlad, elev: Ne mai pune să-l lăsăm, dar nu-l ducem de fiecare dată.

Reporter: Dar cum te fereşti să nu te prindă?

Vlad: Păi, stau cu el aşa, sub bancă, şi mă uit pe el. Şi dacă vine, îl bag repede în buzunar, în geantă, undeva şi am scăpat.

Legea nu le permite profesorilor să controleze elevii. În plus, directorii de şcoli se plâng că nu pot da sancţiuni.

"Există un articol care spune ce sancţiuni putem aplica în cazul unor abateri educaţionale. Ar trebui să existe o metodologie. Pentru că în situaţia contestării acesteia în instanţă, şcoala pierde. Judecătorul va cere ce măsuri a luat şcoala de remediere a acestor comportamente. Este un proces lung ca să remediezi ceva ce poate nici părintele nu reuşeşte să facă acasă", a explicat Anca Dragomir, directoare de liceu.

Iar probleme apar încă din primii ani de şcoală.

"Anunţ părintele, probabil nu ştie, că mai sunt copii care le iau fără acordul părinţilor", a spus Alexandra Chiriță

învățătoare.

"Ar trebui să aibă greutate acordul semnat de părinte cu şcoala. Că accesul în şcoală cu astfel de device-uri este interzis. Profesorii să aibă acces la aceste device-uri", a spus o mamă.

"Şi la noi acasă este o obsesie, dar avem un program care este pentru telefon", a spus o bunică.

"În momentul în care nu au telefonul două, trei ore, încep să se vadă comportamente la nivelul cursurilor.

Încep să devină agitaţi, cer de foarte multe ori la baie, adică găsesc motive să iasă din clasă, nu sunt atenţi, se foiesc. Cheia stă în mare parte la părinţi, care trebuie să pună nişte reguli foarte clare", a explicat Elena Stambuli,

psiholog școlar.

Un studiu european arată că regulile privind telefoanele sunt mai frecvente în școlile din România, decât în alte ţări. 61% dintre copiii români spun că au o astfel de regulă la școală, față de 49% media celor 19 țări analizate.

România vrea să meargă şi mai departe. Un proiect prin care să fie interzise telefoanele mobile în şcoli a fost depus în Camera Deputaților. Iniţiativa a venit după rezultatele slabe la testele PISA.