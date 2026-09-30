Prinţul Harry a convins-o cu greu pe Meghan Markle să îl lase să sară cu paraşuta în Toronto. Un salt pe care Harry l-a promis unui veteran din al doilea război mondial în urmă cu doi ani.

În 2024 Harry l-a urmărit pe Ed Marshal sărind cu paraşuta chiar în ziua în care a împlinit 100 de ani. Iar fiul cel mic al Regelui Cahrles i-a promis că îi va urma exemplul pentru a sprijini strângerea de fonduri pentru asociaţiile de veterani.

Harry a sărit în tandem cu fiul veteranului. Imediat după ce a aterizat, ducele a sărutat pământul şi i-a telefonat soţiei pentru a o asigura că este în siguranţă.