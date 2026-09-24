Elevii se pregătesc de protest după votul pentru uniforma obligatorie: "Educația nu se repară la croitorie"

Elevii se pregătesc de protest după votul din Senat pentru introducerea uniformei obligatorii în școlile de stat. Consiliul Național al Elevilor îi cheamă luni, 28 septembrie, să vină îmbrăcați în negru, în semn de nemulțumire. Reprezentanții elevilor spun că nu au fost consultați și că uniforma nu rezolvă probleme precum bullyingul sau inechitățile din sistemul de educație. Proiectul mai are nevoie de votul decisiv al Camerei Deputaților.

"Teoria (uni)formelor fără fond - Şcoala românească are probleme care nu se rezolvă cu acul şi aţa. Inechitatea nu dispare sub o vestă, bullyng-ul nu se opreşte dacă purtăm aceeaşi cămaşă, iar apartenenţa nu se coase pe rever. Cu toate acestea, pe 21 septembrie, Senatul a adoptat proiectul privind uniforma şcolară obligatorie, deşi Consiliul Elevilor s-a opus public încă de la depunerea lui", a transmis, joi, Consiliul Naţional al Elevilor.

Elevii reclamă că nu au fost invitaţi la dezbateri, nu au fost consultaţi, dar se aşteaptă de la ei să se conformeze.

"Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebaţi. Se pare că, pentru decidenţi, vocea elevilor contează mai puţin decât felul în care arată", a mai transmis Consiliul Naţional al Elevilor.

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Protest în haine negre

CNE a îndemnat elevii să poarte haine negre, în semn de protest faţă de introducerea uniformelor.

"Ce putem face? Urmează votul decisiv în Camera Deputaţilor, deci încă le putem arăta că avem o voce. Dacă şi tu crezi că uniforma obligatorie nu rezolvă problemele şcolii româneşti, luni, 28 septembrie, vino îmbrăcat în negru la şcoală, în semn de protest. Da, alegem să purtăm aceeaşi culoare. Diferenţa? De data aceasta, noi alegem. Vorbeşte cu colegii tăi, dă mesajul mai departe şi alătură-te protestului. Educaţia nu se repară la croitorie!", a adăugat Consiliul Naţional al Elevilor.

Senatul a aprobat, luni, cu 84 de voturi ”pentru”, 18 voturi ”împotrivă” şi patru abţineri, proiectul de lege privind introducerea obligativităţii purtării uniformei şcolare în învăţământul preuniversitar de stat, iniţiat de PSD.

Senatul este primă Cameră sesizată, astfel că propunerea legislativă merge la Camera Deputaţilor, for decizional.