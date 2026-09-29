Sunt ore decisive pentru soarta Guvernului Mureşan. Zece miniștri sunt audiati azi în comisiile din Parlament, asta în timp ce premierul desemnat încearcă să negocieze până în ultima clipă, pentru a strânge voturile necesare.

Premierul desemnat susţine că se bazează în acest moment pe aproximativ 200 de voturi certe după negocierile purtate ieri în Parlament cu parlamentarii neafiliaţi, cu grupul minorităţilor naţionale, precum şi cu grupul Uniţi pentru România. Chiar şi cu aceste posibile 200 de voturi, Siegfried Mureşan este departe totuşi de pragul de 233 de voturi.

PNL, pregătit să meargă la CCR

Siegfried Mureşan va mai încerca să negocieze până mâine la ora 13:00 când este programat votul decisiv în plenul reunit al Parlamentului. Mureşan şi-a început ziua cu un atac asupra social-democraţilor spunând că "PSD este un partid periculos care nu ar trebui să decidă viitorul ţării". Şi-a amintit şi de Ordonanţa 13 din timpul guvernului Sorin Grindeanu din 2017 şi a scris pe Facebook că dacă liderul PSD ar ajunge din nou la putere, atunci nu ar ezita să adopte o nouă ordonanţă pro-furt.

Articolul continuă după reclamă

Asta în condiţiile în care PSD a anunţat clar că nu va vota guvernul propus de Siegfried Mureşan. Social-democraţii vor sta miercuri în bănci, dar nu vor vota. Grindeanu a spus că Mureşan nu va obţine nici măcar un vot din partea PSD. AUR a spus, la rândul său, că va boicota votul de mâine. În PNL se discută acum despre o altă mutare: în cazul în care guvernul Mureşan va pica la vot, liberalii iau în calcul să sesize CCR dacă preşedintele Nicuşor Dan nu va dizolva Parlamentul şi nu va merge pe calea anticipatelor.

Tot mai mulţi lideri PNL susţin că criza politică nu ar mai trebui prelungită şi că preşedintele ar trebui să declanşeze procedurile pentru alegerile anticipate. Potrivit Constituţiei, preşedintele nu este obligat să dizolve Parlamentul, însă Constituţia prevede că şeful statului poate face acest lucru.