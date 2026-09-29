O farsă inspirată de pe o reţea de socializare a pus pe jar poliţiştii din judeţul Caraș-Severin. Un copil de 14 ani a sunat la poliţie şi le-a cerut o recompensă pentru predarea unui urmărit general. Cum informația nu putea fi ignorată, polițiștii au pornit imediat să o verifice. La finalul investigaţiei au descoperit însă că totul fusese o glumă pe care au şi taxat-o.

O mie de lei a plătit mama băiatului pentru isprava adolescentului de 14 ani.

În 25 septembrie, la ora 20, s-a gândit acesta să sune la 112 și să spună că a identificat un urmărit general pe care îl va preda în schimbul unei recompense.

Imediat, polițiștii de la Moldova Nouă s-au deplasat în locul indicat, dar nu au găsit nimic, astfel că și-au concentrat atenția asupra apelantului și nu a mai durat mult până când l-au găsit pe acest adolescent de 14 ani, dar și pe mama sa, care a devenit bună de plată.

Articolul continuă după reclamă

A recunoscut în fața polițiștilor că s-a gândit să sune la 112 după ce a urmărit mai multe clipuri pe rețelele de socializare.

Polițiștii atrag atenția în special părinților asupra importanței de a discuta cu copiii despre utilizarea responsabilă a numărului 112.

Provocările și farsele văzute pe rețelele de socializare nu trebuie imitate atunci când presupun apelarea serviciilor de urgență.

Copiii trebuie să știe că un apel la 112 declanșează proceduri și poate mobiliza resurse reale, iar consecințele unei farse pot fi cât se poate de reale.