Echipamente scumpe, taxe mari și antrenamente greu de plătit. Pentru mulți părinți din România, sportul de performanță este un lux pe care nu și-l mai permit. Opt din zece familii spun că au nevoie de ajutorul companiilor private pentru a-și susține copiii. Răspunsul vine astăzi printr-un proiect național ambițios: inițiativa "GEN10". Nadia Comăneci și Ciprian Marica devin mentori pentru copiii care visează să ajungă pe podiumul performanței.

Simbolul desăvârșirii în gimnastică, Nadia Comăneci, devine mentor pentru copiii din România. Marea campioană vrea să le ofere celor mici șansa de a-i călca pe urme fără piedici financiare.

"Orice copil are energie și este bine să-ți consumi energia pozitiv. Lucrurile astea se cresc pe zi, nu se dezvoltă peste noapte și participarea la concursuri, activități extra-școlare în care acest nucleu de copii care fac sport au și viața la școală este mult mai ordonată", a declarat Nadia Comăneci.

Alături de ea, Ciprian Marica va căuta viitorii tricolori. 21 de copii vor primi burse complete timp de un an pentru gimnastică și fotbal.

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"Voi încerca să le transmit din pasiunea mea pentru sport, din ambiție și din mentalitatea de a câștiga de a-ți dori permanent mai mult, mai mult, mai mult. Sunt foarte mulți copii care nu pleacă cu o șansă reală de la început, dar asta nu înseamnă că nu poate să o descopere pe parcurs", a declarat Ciprian Marica.

Banii rămân principala barieră pentru cei care vor să facă sport de perfomanţă

"Pentru toți cei care am trecut prin sistemul școlar românesc, nota 10 e mai mult decât o notă, e un standard. Am mers alături de cei care au pus România în Carta Mondială a Succesului și am încercat să găsim împreună care să ajute copiii să meargă mai departe", a afirmat Alexandra Olaru, director legal al companiei iniţiatoare "GEN 10"

O mare companie de comunicaţii şi tehnologie a lansat platforma GEN10, proiectul național menit să le ofere copiilor din toate colțurile țării o șansă egală la sport, indiferent de veniturile familiei.

"În centrele urbane, copiii au multe oportunități. Dar când mergem în zonele rurale, nu toată lumea are aceleași șanse. Ne-am dori ca zeci de mii de copii să își arate talentul. Dacă putem găsi fie și un singur talent care va fi următorul "10 perfect" la Jocurile Olimpice, va fi o realizare extraordinară", a spus Nedim Baytorun, CEO companie iniţiatoare "GEN10".

Înscrierile au început deja pe platforma gen10.ro și rămân deschise până la sfârșitul lunii octombrie. Tot ce trebuie să facă părinții este să încarce un scurt videoclip în care cei mici execută exercițiile recomandate de echipele de antrenori. În luna noiembrie, cei mai buni 60 de copii vor veni la București pentru marea selecție finală, unde visul unui nou "10" românesc poate deveni realitate.