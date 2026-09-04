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Evaluată cu punctaj maxim de experții americani la doar 10 ani: campioana mondială Natalia Bârlădeanu

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Editor Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 04.09.2026, 14:13 | Modificat la 04.09.2026, 14:14

Obținerea unui punctaj perfect în fața unui juriu format din profesioniști de la Hollywood și Broadway este o performanță rară chiar și pentru artiștii consacrați. Pentru un copil de doar 10 ani din România, acest rezultat reprezintă o validare excepțională a maturității și a unei pregătiri extrem de riguroase. Natalia Bârlădeanu, o elevă din Focșani, a reușit exact această performanță la World Championships of Performing Arts (WCOPA) 2026, competiție organizată în Las Vegas, unde și-a adjudecat titlul de campioană mondială absolută la actorie și muzică.

Pentru modul în care a transformat talentul nativ într-o confirmare internațională incontestabilă, tânăra a fost selectată în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Acest program național, derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, are misiunea de a descoperi și promova acei copii și adolescenți care demonstrează, prin rezultate măsurabile, că pot concura de la egal la egal cu elitele globale.

Drumul către scenele americane a fost construit metodic, pas cu pas, în sălile de repetiție din țară. Elevă a Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny” din Focșani, Natalia studiază în paralel canto, pian și actorie, pregătindu-se intens pentru complexitatea cerută de musical theatre.

Potențialul ei a fost recunoscut pe plan intern atunci când a obținut o bursă la School of Musical din cadrul Operei Comice pentru Copii, o etapă esențială în formarea sa artistică. Adevărata provocare a reprezentat-o însă competiția din Statele Unite, un eveniment masiv care reunește peste o mie de concurenți din șaptezeci de țări.

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Sub presiunea acestui mediu puternic concurențial, românca a reușit o evoluție fără greșeală. Momentul său de actorie a primit punctajul maxim, 100 din 100, din partea celor zece membri ai juriului, aducându-i distincția Gold Plaque și titlul Overall World Champion la această secțiune.

La fel de solid a fost și parcursul muzical, unde a obținut aurul la categoria Vocal 8–10 ani și trei medalii de argint, devenind cea mai tânără reprezentantă a României calificată vreodată în marea finală Showcase of Champions.

Pe lângă o bursă de studiu oferită de prestigioasa New York Film Academy, fetița a primit propuneri ferme de dezvoltare artistică din partea producătorilor internaționali, având acum deschise oportunități reale pentru viitoare colaborări în producții cinematografice și muzicale de peste ocean.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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