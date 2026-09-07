300.000 de locuri de muncă ar putea dispărea. Concurența din China pune presiune pe industria europeană

Concurența tot mai puternică din China amenință industria europeană. Până la 300.000 de locuri de muncă ar putea fi pierdute până la sfârșitul lui 2026.

Uniunea Europeană ar putea pierde foarte multe locuri de muncă din fabrici dacă autoritățile de la Bruxelles nu iau măsuri împotriva concurenței tot mai mari din China, avertizează Eurometal, o organizație importantă din industria europeană. La Bruxelles va avea loc un protest cu 10 sicrie simbolice, prin care industria europeană vrea să arate cât de gravă a devenit situația, potrivit TheGuardian.

Aproximativ 300.000 de locuri de muncă din fabrici ar putea dispărea

Eurometal estimează că, până la sfârșitul anului 2026, aproximativ 300.000 de locuri de muncă din fabrici și industrie ar putea dispărea.

Articolul continuă după reclamă

Motivul principal este că firmele din China vând tot mai multe produse și componente în Europa, de multe ori la prețuri mai mici decât firmele europene. În prezent, China vinde în Uniunea Europeană cu aproximativ 1 miliard de euro pe zi mai mult decât cumpără din UE.

Luni, Eurometal va organiza un protest la Bruxelles, în apropierea sediului Comisiei Europene.

La protest vor fi folosite 10 sicrie simbolice, pentru a arăta că industria europeană este în pericol. Pe sicrie vor apărea mesaje precum "locurile de muncă din industrie", "fabricile europene" și "puterea de concurență a UE".

Producătorii europeni spun că autoritățile de la Bruxelles nu înțeleg suficient de bine cât de mult este afectată industria europeană de produsele și componentele venite din China, care nu mai vrea doar să vândă materii prime, ci încearcă să fie prezentă în cât mai multe etape ale producției.

Alexander Julius, președintele Eurometal, a declarat pentru The Guardian că această strategie a Chinei nu este un secret și apare chiar în planurile oficiale ale țării. Julius spune că autoritățile europene trebuie să înțeleagă mai bine cât de mare este efectul importurilor din China.

Este vorba inclusiv despre metale și produse chimice, care sunt folosite în aproximativ 90% din producția industrială.

Uniunea Europeană a început deja să ia unele măsuri

În 2024, UE a pus taxe suplimentare pe mașinile electrice aduse din China. În luna iunie, au fost introduse și taxe mai mari pentru oțelul importat din afara Uniunii Europene. Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a spus că diferența dintre cât cumpără UE din China și cât vinde în China este de aproximativ 360 de miliarde de euro pe an. El a spus că o asemenea situație nu poate continua pe termen lung.

UE și China au fost de acord să discute timp de trei luni, până în octombrie, pentru a încerca să evite un conflict comercial mai serios. Alexander Julius spune că efectele se văd deja în țări precum Germania, unde tot mai multe locuri de muncă din industrie dispar. El spune că politicienii și presa văd concedierile, dar nu se uită suficient la cauzele lor.

Potrivit lui, multe firme europene ajung fie să își mute producția în China sau India, fie să închidă. Una dintre probleme este că firmele europene au costuri mult mai mari. Producătorii de metale din Europa trebuie să plătească taxe pentru oțelul importat și costuri legate de poluare și emisiile de carbon.

Aceste costuri sunt mai mari mai ales pentru fabricile care folosesc foarte multă energie. În schimb, multe componente produse în China nu au aceleași costuri. Julius spune că și valoarea yuanului, moneda Chinei, ajută firmele chineze să își vândă produsele mai ieftin. Din acest motiv, pentru firmele europene este tot mai greu să concureze cu firmele din China.

Companiile europene încearcă să reducă cheltuielile și să obțină profit

O analiză făcută de Comisia Europeană în luna iunie arată că peste un milion de locuri de muncă ar putea fi pierdute din cauza energiei scumpe și a concurenței din alte țări. În această estimare intră și cele 100.000 de locuri de muncă pe care Volkswagen intenționează să le elimine până în 2030. Producătorul auto german a confirmat aceste reduceri de personal săptămâna trecută.

China a acuzat de mai multe ori Uniunea Europeană că încearcă să își protejeze firmele prin taxe și alte măsuri împotriva produselor chinezești. La începutul acestui an, autoritățile chineze au avertizat că vor răspunde cu propriile măsuri dacă UE va continua să pună restricții asupra firmelor și produselor din China. Informația a fost transmisă de agenția chineză de stat Xinhua.

Ulterior, Uniunea Europeană și China au fost de acord să oprească pentru trei luni noi măsuri comerciale, în timp ce continuă negocierile.