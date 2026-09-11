Studenții români care fac aeronave și drone, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Industria vehiculelor aeriene fără pilot dictează astăzi ritmul inovației în sectoare vitale, de la logistica globală până la securitatea națională și apărare. Într-o piață dominată de giganți tehnologici și bugete uriașe de cercetare, o echipă de studenți de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București demonstrează că expertiza inginerească autohtonă poate concura direct cu elita mondială.

Organizați sub numele NOVA, acești tineri proiectează și construiesc de la zero aeronave de performanță, o reușită tehnică majoră pentru care au fost incluși în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Această inițiativă, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, identifică și promovează mințile strălucite care dezvoltă soluții concrete și practice pentru provocările tehnologice ale viitorului.

Pentru membrii echipei, care activează și în cadrul asociației studențești EUROAVIA, ingineria aerospațială depășește granițele cursurilor și ale simulărilor pe calculator. Activitatea lor este ancorată strict în realitatea competițională și este structurată pe două divizii tehnice. Ramura AIM se concentrează pe dezvoltarea aeronavelor cu aripă fixă, integrând materiale compozite ușoare și sisteme de control avansate pentru a obține o eficiență aerodinamică maximă. În același timp, divizia AEROS este dedicată multicopterelor, drone extrem de agile proiectate special pentru curse de viteză și misiuni tactice unde manevrabilitatea face diferența pe teren.

Valoarea acestor prototipuri a fost testată în fața celor mai mari centre academice ale planetei. Un punct de cotitură l-a reprezentat participarea la competiția AIAA Design/Build/Fly din Tucson, Arizona, un eveniment de referință în industria aerospațială americană.

Articolul continuă după reclamă

Pe o grilă de start cu peste o sută de universități de pe tot globul, studenții români au reușit să devanseze echipe cu tradiție, precum cele ale institutelor MIT și Stanford. Confirmarea acestei maturități tehnice a venit rapid și în Europa, la München, unde NOVA a câștigat primul loc la Student AirRace, dominând clar ediția inaugurală a primei competiții din lume rezervate dronelor de clasă „Hyperdrone”.

Dincolo de proiectarea structurală a aparatelor de zbor, bucureștenii excelează și la capitolul pilotaj. La recentul Military Student Multirotor Fest, NOVA a fost singura formație civilă acceptată pe un traseu dedicat exclusiv universităților cu profil militar, reprezentantul echipei obținând locul al doilea dintr-un total de 20 de piloți antrenați. Prin aceste rezultate constante, studenții demonstrează practic faptul că următoarea generație de aeronave autonome poate prinde contur cu succes direct în laboratoarele din România.