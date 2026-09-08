Judeţul cu 124 de şcoli fără autorizaţie sanitară. 12 încă au toaletele în curte

Un număr de 124 de unităţi de învăţământ din judeţul Buzău nu deţin autorizaţie sanitară de funcţionare, iar 12 dintre ele au grupurile sanitare în curţi. Mai mult decât atât, doar 11 oferă elevilor servicii medicale de tip stomatologic, majoritatea dintre ele pe raza municipiilor Buzău şi Râmnicu Sărat.

Judeţul cu 124 de şcoli fără autorizaţie sanitară. 12 au toaletele în curte - Sursa: Profimedia

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Buzău, citată de Agerpres, 300 de unităţi de învăţământ, dintr-un total de 424 înregistrate la nivelul judeţului înainte de debutul anului şcolar, deţineau autorizaţie sanitară de funcţionare.

"Sunt 424 de unităţi de învăţământ înregistrate pe raza judeţului Buzău. 300 de unităţi de învăţământ care deţin autorizaţie sanitară de funcţionare, 124 de unităţi de învăţământ care nu deţin autorizaţie sanitară de funcţionare. Pentru un număr de 53 de unităţi de învăţământ sursă de apă este prin foraj propriu, iar la 127 de unităţi de învăţământ rezultatele microbiologice au fost neconforme. De asemenea, 12 unităţi de învăţământ au grupurile sanitare amplasate în exterior / neconforme", a transmis DSP Buzău pentru Agerpres.

Totodată, din totalul celor peste 420 de unităţi de învăţământ, doar 36 dintre ele au cabinete de medicină şcolară şi doar 11 sunt deservite de medici stomatologi.

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"Sunt 16 medici de medicină şcolară, 36 de unităţi de învăţământ care deţin cabinete medicină şcolară, dintre care 29 în municipiul Buzău şi 7 în municipiul Râmnicu-Sărat (Şcoala Gimnazială 'Grigore Baştan' Buzău, Şcoala Gimnazială 'Ion Creangă' Buzău, Şcoala gimnazială nr.ll, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău, creşele nr. 1, 4, 7, 8, Grădiniţele cu Program Prelungit 1, 3, 4, 6, 9, etc.). Totodată, există 8.899 de elevi deserviţi de medici de medicină şcolară dintr-un total de 55.035 elevi. Sunt 11 medici stomatologi şcolari şi 11 unităţi de învăţământ care deţin cabinete stomatologice, dintre care 10 în municipiul Buzău şi unul în municipiul Râmnicu-Sărat ( Liceul Agricol 'Dr. C.Angelescu' Buzău, Liceul Tehnologic 'Dimitrie Filipescu' Buzău, Grădiniţa cu Program normal nr. 15, Şcoala Gimnazială 'Ion Creangă' Buzău etc.)", a informat instituţia.

La nivelul unităţilor de învăţământ, arată DSP Buzău, personalul medical are rolul de a menţine starea de sănătate a colectivităţilor şi de a promovarea un stil de viaţă sănătos, prin depistarea şi declararea bolilor infecto-contagioase şi raportarea inspectorilor de sănătate publică a situaţiilor de boli transmisibile, în vederea luării măsurilor care se impun.

În plus, prin cabinetele şcolare pot fi acordate servicii de asigurare a stării de sănătate individuale şi servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos, în domenii precum nutriţie sănătoasă şi prevenirea obezităţii, activitate fizică, prevenirea fumatului, a consumului de alcool şi de droguri, prevenirea bolilor transmisibile şi educaţie pentru sănătate emoţională.