Atac într-o şcoală din vestul Germaniei. Mai multe persoane au fost înjunghiate, suspectul a fost prins

Mai multe persoane au fost grav rănite la un liceu din Bavaria Superioară. Peste 15 echipaje au fost trimise la Welfen-Gymnasium din Schongau, la sud-vest de München, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției. Un presupus atacator a fost reținut.

Alarma a fost dată în jurul orei 12:50. Numeroase forțe de intervenție s-au deplasat de urgență la școală. Atacul s-a produs în timpul orelor de curs. „Nu putem exclude suspiciunea unui atac armat în masă”, a mai spus purtătoarea de cuvânt a poliţiei.

Potrivit informațiilor BILD, mai multe victime au suferit răni prin înjunghiere. Circumstanțele exacte ale incidentului sunt încă neclare. Suspectul a fost prins în timp ce încerca să fugă

Conform primelor informații, incidentul s-ar fi desfășurat parțial în curtea școlii și parțial în imediata apropiere a liceului. Presupusul atacator fugise inițial, dar a fost reținut la scurt timp după aceea. În timpul operațiunii de căutare a fost folosit și un elicopter al poliției.

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Poliția vorbește despre mai multe persoane rănite

Surse din domeniul securității au afirmat inițial că ar fi existat patru persoane rănite. Numărul exact al victimelor nu a fost însă confirmat. Potrivit purtătoarei de cuvânt a poliției, nu se știe încă dacă persoanele rănite sunt elevi sau profesori. Autoritățile le-au cerut oamenilor să evite zona.

Pentru rudele și părinții elevilor a fost amenajat un punct de informare la sediul pompierilor de pe Bahnhofstraße. Schongau este un orășel situat pe malul râului Lech, în vestul Bavariei Superioare, cu peste 12.000 de locuitori.

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