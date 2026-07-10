China a avertizat Rusia să nu folosească arme nucleare în Ucraina. Zelenski ar fi aflat de la liderii europeni

China a avertizat Rusia să nu folosească arme nucleare împotriva Ucrainei, ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului rus. Volodimir Zelenski spune că a aflat acest lucru de la liderii europeni, la summitul NATO de la Ankara, potrivit Politico.

China a avertizat Rusia să nu folosească arme nucleare în Ucraina. Zelenski: O formă apropiată de un ultimatum - Shutterstock

China a avertizat Rusia să nu folosească arme nucleare ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului său, le-a declarat joi jurnaliștilor președintele Volodimir Zelenski.

"Cred că ați auzit astfel de voci în presa rusă: «Ce-ar fi să răspundem atacurilor ucrainene cu arme nucleare?». Și mi se pare că aceasta a fost prima dată când China (...) a răspuns direct, într-o formă apropiată de un ultimatum, spunând că nici măcar nu poate fi luată în calcul folosirea armelor nucleare", a afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean a spus că a aflat despre intervenția Beijingului de la liderii europeni, în cadrul summitului NATO de la Ankara, unde aceștia au discutat despre "rolul Chinei în încheierea războiului din Ucraina". Zelenski a adăugat că a abordat acest subiect și cu președintele american Donald Trump, dar că preferă să păstreze confidențial conținutul acelei conversații.

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Rusia a desfășurat în luna mai exerciții militare nucleare în Belarus, deși președintele Vladimir Putin s-a abținut până acum să formuleze amenințări nucleare directe la adresa Kievului. În pofida presiunilor exercitate de politicieni ruși, Putin a declarat că atacurile Ucrainei nu provoacă pagube suficient de mari pentru a necesita un răspuns nuclear din partea guvernului său.

Luna trecută, deputatul din Sankt Petersburg Viktor Perov le-a cerut colegilor săi din adunare să îi solicite lui Putin să atace Ucraina cu arme nucleare.

"Președintele nostru a fost nevoit să înceapă operațiunea militară specială, dar, din păcate, lucrurile nu au decurs conform planului. Prin urmare, consider că dumneavoastră, deputații, ar trebui să vă adresați președintelui cu solicitarea de a începe folosirea armelor nucleare (...), ceea ce va determina conducerea Ucrainei să semneze un acord de pace", a declarat Perov.