Un bărbat acuzat că a violat o femeie în noaptea de vineri spre sâmbătă a fost reținut de polițiștii din București. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi abordat victima pe o stradă din Sectorul 2, ar fi amenințat-o cu un cuțit și ar fi obligat-o să meargă într-o parcare din apropiere. Pentru a scăpa, femeia i-ar fi propus agresorului să meargă la locuința ei. Profitând ulterior de un moment de neatenție, victima a reușit să intre în scara blocului și să îi blocheze accesul, după care a sunat la 112. Polițiștii l-au găsit și l-au imobilizat pe bărbat. La vederea agenților, acesta ar fi încercat să fugă și să arunce sub o mașină cuțitul cu care ar fi amenințat-o pe femeie, potrivit News.ro.

Planul prin care o femeie a scăpat de bărbatul suspectat de viol în Capitală. Polițiștii l-au prins când fugea - Hepta

Poliţia Capitalei informează că la data de 4 iulie, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 8 Poliţie au identificat şi prins, la scurt timp după sesizarea faptei, un bărbat bănuit de viol şi lipsire de libertate în mod ilegal. Acesta a fost ulterior reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă.

Potrivit sursei citate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 01.15, poliţiştii Secţiei 8 Poliţie au fost sesizaţi, prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi fost victima infracţiunii de viol. Imediat după primirea sesizării, un echipaj de poliţie s-a deplasat la persoana vătămată pentru acordarea sprijinului şi asigurarea protecţiei acesteia.

Polițiștii au intervenit imediat după sesizarea victimei

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În acelaşi timp, mai multe echipaje din cadrul Secţiilor 8 şi 9 Poliţie au fost direcţionate în zonă şi au început activităţile de căutare a persoanei bănuite.

"Pe baza semnalmentelor furnizate de victimă, un echipaj din cadrul Secţiei 8 Poliţie, aflat în patrulare împreună cu un jandarm din cadrul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, a observat, pe Şoseaua lancului, un bărbat care corespundea descrierii. La vederea echipajului, bărbatul a încercat să fugă printr-un gang şi nu s-a conformat somaţiilor legale de a rămâne pe loc. Echipajul a pornit imediat în urmărirea acestuia şi a reuşit, după o intervenţie promptă, să îl prindă şi să îl imobilizeze", precizează sursa citată.

Totodată, în zona în care s-a desfăşurat urmărirea, poliţiştii au găsit un cuţit despre care există indicii că ar fi fost folosit la comiterea faptei şi pe care bărbatul l-ar fi aruncat sub o maşină în momentul în care a observat prezenţa forţelor de ordine.

Cum ar fi fost abordată victima pe o stradă din Sectorul 2

În urma cercetărilor, poliţiştii de investigaţii criminale de la Secţia 8 Poliţie au stabilit că, între orele 00.55 - 01.05, în timp ce mergea pe strada Măgura Vulturului, din Sectorul 2, o femeie ar fi fost abordată de bărbat, care i-ar fi acoperit gura cu mâna şi ar fi ameninţat-o cu un cuţit. Sub ameninţare, acesta ar fi constrâns-o să meargă într-o parcare situată în apropiere, unde ar fi agresat-o sexual şi ar fi încercat să o dezbrace.

Victima și-a păcălit agresorul și s-a refugiat în bloc

"Profitând de imposibilitatea victimei de a-şi exprima voinţa, generată de ameninţarea exercitată şi de diferenţa evidentă de forţă, bărbatul ar fi întreţinut cu aceasta un act sexual oral, fără consimţământul său. În încercarea de a-şi asigura scăparea, persoana vătămată i-ar fi propus bărbatului să se deplaseze către domiciliul său. Ulterior, profitând de un moment de neatenţie al agresorului, persoana vătămată a reuşit sa intre în scara blocului în care locuieşte şi să blocheze accesul acestuia, după care a apelat numărul unic de urgenţă 112", explică anchetatorii.

Bărbatul a fost condus la sediul subunităţii pentru audieri, iar, în baza probatoriului administrat, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca duminică să fie prezentat magistraţilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru viol şi lipsire de libertate în mod ilegal.

Poliţia Capitalei recomandă cetăţenilor ca, în situaţiile în care sunt victimele sau martorii unor fapte de natură penală, să apeleze de îndată numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112. Sesizarea promptă a unor astfel de evenimente poate contribui în mod decisiv la intervenţia rapidă a poliţiştilor, identificarea autorilor şi tragerea lor la răspundere.