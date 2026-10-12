Prima vacanță din anul școlar 2026–2027 se apropie. Elevii vor lăsa ghiozdanele deoparte la finalul lunii octombrie, când începe vacanța de toamnă. Pauza se întinde pe parcursul a nouă zile calendaristice, iar întoarcerea în bănci este programată pentru 2 noiembrie.

Vacanța de toamnă 2026: nouă zile fără școală pentru elevi. Când se întorc în bănci - Shutterstock

Elevii din România se pregătesc pentru prima vacanță din anul școlar 2026–2027. Vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie. Cursurile se vor relua luni, 2 noiembrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Când începe vacanța de toamnă 2026

Vacanța de toamnă este programată anul acesta în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie și este valabilă pentru toți elevii din învățământul preuniversitar, conform structurii anului școlar 2026–2027.

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Pauza durează nouă zile calendaristice, în care sunt incluse și cele două weekenduri. Ultima zi de cursuri înainte de vacanță este vineri, 23 octombrie, iar elevii se întorc în bănci luni, 2 noiembrie.

Prima perioadă de cursuri a anului școlar a început pe 7 septembrie și se încheie pe 23 octombrie. După vacanța de toamnă, elevii vor începe al doilea modul de învățare.

Când începe următoarea vacanță a elevilor

După revenirea la școală, elevii vor participa la cursuri până marți, 22 decembrie 2026. Vacanța de iarnă va începe miercuri, 23 decembrie, și se va încheia duminică, 10 ianuarie 2027.

Cursurile vor fi reluate luni, 11 ianuarie 2027, odată cu începerea următorului modul de învățare.

Calendarul școlar include cinci perioade de cursuri, separate de vacanțe. Următoarea pauză după cea de iarnă va fi vacanța din februarie sau martie 2027, a cărei săptămână exactă este stabilită la nivelul fiecărui județ și al municipiului București.

Calendarul anului școlar 2026–2027

Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației, anul școlar 2026–2027 cuprinde 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. Calendarul vacanțelor este următorul:

Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026.

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027.

Vacanța din februarie: o săptămână stabilită de inspectoratele școlare, în intervalul 22 februarie – 7 martie 2027.

Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027.

Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027, pentru majoritatea elevilor.

Structura anului școlar poate include excepții pentru anumite clase și situații speciale prevăzute de legislație. Părinții și elevii pot consulta calendarul comunicat de unitatea de învățământ pentru organizarea detaliată a activităților școlare.

Prima vacanță a anului școlar 2026–2027 va oferi, astfel, o pauză de nouă zile înainte de începerea celui de-al doilea modul de cursuri.