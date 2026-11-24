Românii ar putea beneficia de o zi liberă legală în plus chiar înainte de Crăciun. Ziua de 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, ar putea fi inclusă în lista sărbătorilor legale în care nu se lucrează, potrivit unui proiect de lege înregistrat luni, 23 noiembrie, la Senat. Dacă inițiativa va fi adoptată, numărul zilelor libere legale din România va crește de la 17 la 18.

Ajunul Crăciunului ar putea deveni zi liberă legală. Ce prevede proiectul depus la Senat - Arhiva Observator

Propunerea legislativă vizează modificarea Codului muncii și completarea articolului 139, alineatul (1), care stabilește lista sărbătorilor legale nelucrătoare. În prezent, angajații au liber de Crăciun pe 25 și 26 decembrie. Inițiatorii vor ca și Ajunul Crăciunului să fie recunoscut drept zi de sărbătoare legală.

De ce vor parlamentarii ca 24 decembrie să fie zi liberă

Inițiatorii susțin că obligativitatea de a lucra până la finalul programului din 24 decembrie creează dificultăți pentru angajații care vor să ajungă la familiile lor înainte de Crăciun. Aceștia invocă timpul necesar pentru pregătirile de sărbători, deplasările către localitățile de origine și participarea la tradițiile specifice Ajunului.

Articolul continuă după reclamă

Un alt argument este diferența dintre salariați. În timp ce unele companii și instituții acordă deja liber pe 24 decembrie prin contracte colective de muncă, regulamente interne sau decizii administrative, alți angajați trebuie să respecte programul obișnuit.

Parlamentarii consideră că introducerea acestei zile în Codul muncii ar asigura un regim unitar pentru salariați. Totodată, aceștia susțin că măsura ar putea contribui la reducerea epuizării profesionale de la finalul anului și la stimularea consumului în comerț, turism și sectorul HoReCa.

Ce se întâmplă cu angajații care trebuie să lucreze pe 24 decembrie

O eventuală adoptare a proiectului nu ar însemna că toate activitățile economice vor fi întrerupte. În domeniile în care activitatea nu poate fi oprită, precum sănătatea, transporturile, alimentația publică sau energia, angajații ar putea fi chemați în continuare la serviciu.

În aceste cazuri, s-ar aplica regulile prevăzute deja de Codul muncii pentru activitatea desfășurată în zilele de sărbătoare legală. Salariații ar urma să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

Dacă acordarea zilelor libere compensatorii nu este posibilă din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde un spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

De când ar putea intra în vigoare noua zi liberă

Proiectul a fost înregistrat la Senat cu numărul B659/2026. Inițiativa este semnată de senatorul neafiliat Gheorghe Vela și de deputații Maria Cernit și Cristian-Alexandru Popa.

Senatul este prima Cameră sesizată, iar Camera Deputaților este forul decizional. Pentru ca ziua de 24 decembrie să devină sărbătoare legală, proiectul trebuie să parcurgă procedura parlamentară, să fie adoptat, promulgat și publicat în Monitorul Oficial.

Până la finalizarea acestor etape, Ajunul Crăciunului rămâne o zi lucrătoare.În 2026, 24 decembrie pică într-o zi de joi. Dacă proiectul ar fi adoptat și ar intra în vigoare până atunci, angajații cu program obișnuit de luni până vineri ar putea beneficia de patru zile consecutive libere, de joi până duminică, 27 decembrie.