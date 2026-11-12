22 copii din Neamţ, la spital după ce un coleg a dat cu spray paralizant în clasă. 206 elevi, evacuaţi

22 copii şi un adult de la Liceul "Vasile Alecsandri" din Săbăoani, judeţul Neamţ, au ajuns la spital, după ce un coleg a pulverizat cu spray paralizant în casă. A fost activat Planul Roşu de intervenţie. 206 copii și 12 adulți au fost evacuaţi din şcoală.

UPDATE: 22 de copii şi un adult au ajuns la spital în urma intervenţiei de la liceul din localitatea Săbăoani.

Ştire iniţială: Pompierii militari nemțeni intervin în localitatea Săbăoani, după ce mai mulți elevi au acuzat dureri de cap și usturime în gât. Având în vedere numărul persoanelor implicate, la nivelul județului Neamț a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Până în prezent, 12 copii au fost preluaţi de echipajele SAJ, SMURD şi ATPVM şi vor fi transportaţi la spital. Din primele informaţii, un elev ar fi pulverizat cu spray paralizant cu piper în clasă. 29 de elevi se aflau în clasă în momentul incidentului.

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Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ au informat că intervin la Liceul "Vasile Alecsandri" din localitatea Săbăoani, Corpul C.

Copiii acuză dureri de cap

"Sunt 7 copii de clasa a VI-a, (din aceeaşi sală) care acuză dureri de cap, usturime în gât şi ameţeli. La locul evenimentului s-au deplasat echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare şi prim ajutor, o ambulanţă SMURD, o autospecială de transport personal şi victime multiple", au afirmat pompierii.

De asemenea, a fost mobilizat şi un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

"Toate persoanele din unitatea de învăţământ sunt evacuate. De asemenea, a fost prealertat echipajul CBRN de la ISU Bacău", a transmis sursa citată.