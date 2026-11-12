O greşeală pe care o fac mulţi tineri l-a costat viaţa pe un băiat de nici 20 de ani din Galaţi. În drum spre serviciu, traversa cu căştile în urechi calea ferată și, cel mai probabil, nu a auzit trenul care se apropia. Impactul i-a fost fatal.

Totul a avut loc joi dimineață, în jurul orei 7, când tânărul pleca de acasă spre serviciu, lucra cu ziua în altă comună. Nu a fost atent, nu a auzit că se apropie trenul pentru că avea căștile în urechi și asculta muzică tare la telefon. În momentul în care a traversat pe cale ferată din Tudor Vladimirescu, atunci l-a lovit trenul.

Vorbim despre un loc de traversare extrem de periculos, mai ales pentru cei care locuiesc pe partea cealaltă a căii ferate în comună unde nu au alte căi de acces.

Dovada faptului că este foarte periculos acest loc o reprezintă și crucile altor persoane deja decedate în urmă cu câțiva ani. Aici a ajuns și tatăl băiatului decedat în această dimineață, la locul în care fiul lui și-a pierdut viața.

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Băiatul a împlinit 20 de ani chiar pe 17 octombrie. La faţa locului, au ajuns polițiștii criminaliști și un echipaj de la ambulanță pentru a-i acorda primul ajutor şi pentru a-l resuscita, dar nu s-a mai putut face nimic. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă pentru a se stabili dacă mecanicul de locomotivă a încercat să-l avertizeze sonor pe tânăr.

A fost testat pentru consumul de alcool, iar rezultatul a fost negativ, au transmis polițiștii și ancheta continua în acest caz.