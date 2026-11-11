Un mesaj RO-ALERT a fost transmis miercuri seară, 11 noiembrie, locuitorilor din nordul județului Tulcea, după ce sistemele de supraveghere au identificat o țintă aeriană care se apropia de granița României cu Ucraina. Autoritățile au avertizat populația cu privire la o posibilă incursiune a unor drone și le-au recomandat oamenilor să se adăpostească în locuri sigure.

Alertă de drone la granița României cu Ucraina. Mesaj RO-ALERT transmis în nordul județului Tulcea - Shutterstock

Avertizarea a fost emisă după identificarea unei ținte aeriene în apropierea frontierei de nord a României, în zona județului Tulcea. Mesajul transmis populației semnalează o posibilă incursiune a unor drone și conține recomandări de protecție.

Mesajul RO-ALERT transmis locuitorilor din Tulcea

"Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori", este mesajul transmis prin sistemul RO-ALERT de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

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Autoritățile le recomandă oamenilor să își păstreze calmul și să se refugieze în subsoluri sau în spații special amenajate pentru protecție civilă. Persoanele care nu au acces la astfel de adăposturi sunt sfătuite să rămână în interiorul locuințelor și să evite apropierea de ferestre și de pereții exteriori.

O țintă aeriană, identificată în apropierea graniței cu Ucraina

Potrivit informațiilor inițiale, alerta a fost transmisă după ce a fost detectată o țintă care se apropia de zona de nord a frontierei României cu Ucraina, în apropierea județului Tulcea.

Mesajul RO-ALERT avertizează asupra unui posibil pericol, dar nu confirmă că o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc.