Josep Guardiola, în faţa primului mandat de selecţioner. Ar urma să preia naţionala SUA

Aflată în pericol de a-şi pierde selecţionerul, pe argentinianul Mauricio Pochettino, tehnician dorit cu insistenţă de Manchester United, Federaţia americană de fotbal s-a reorientat rapid şi a pus ochii pe un antrenor de top care este liber de contract.

Josep Guardiola ar urma să fie noul selecţioner al Statelor Unite ale Americii - Profimedia

Concret, în cazul în care rămâne fără selecţioner, dată fiind eventuala plecare a lui Pochettino, naţionala de fotbal a Statelor Unite ale Americii ar putea fi preluată de spaniolul Josep Guardiola.

Mutarea s-ar putea să se dovedească a fi una costisitoare pentru americani, în condiţiile în care Guardiola, 55 de ani, încă nu pare foarte dispus să accepte un post de selecţioner, el mai fiind curtat inclusiv de Federaţia italiană de fotbal.

De altfel, antrenorul spaniol, care este liber de contract din primăvară, nu a mai antrenat vreo naţională până acum. Guardiola a activat pe băncile unor formaţii precum FC Barcelona, Bayern Munchen şi Manchester City.