Observator » Evenimente » Alertă de drone. Avioane de vânătoare, deasupra Galațiului, spre Tulcea, la graniţa cu Ucraina

Alertă de drone. Avioane de vânătoare, deasupra Galațiului, spre Tulcea, la graniţa cu Ucraina

Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Adrian Obreja | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.11.2026, 13:16 | Modificat la 12.11.2026, 14:15

Dronă detectată de radare la aproximativ 28 de kilometri nord-est de Sulina.  A fost emisă o alertă pentru zona de nord-est a judeţului Tulcea. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene Spaniole au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situaţia. Alerta aeriană a încetat la ora 13:12.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat azi o ţintă aeriană la aproximativ 28 de kilometri nord-est de Sulina. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

În jurul orei 12:35, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis un mesaj RO-Alert de alarmare aeriană, privind o posibilă incursiune de drone, pentru zona de nord-est a judeţului Tulcea.

Populaţia a fost îndemnată să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă şi să-şi păstreze calmul. În lipsa unui adăpost, oamenilor li s-a recomandat să rămână în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori.

Articolul continuă după reclamă

"ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori", este mesajul Ro-Alert. 

Adrian Obreja
Adrian Obreja

Reporter Observator. Acoperă zona de est a ţării, cu precădere judeţele Galaţi şi Brăila.

Like
alerta drona tulcea mesaj ro alert drona avioane de vanatoare
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.