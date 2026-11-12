Alertă de drone. Avioane de vânătoare, deasupra Galațiului, spre Tulcea, la graniţa cu Ucraina

Dronă detectată de radare la aproximativ 28 de kilometri nord-est de Sulina. A fost emisă o alertă pentru zona de nord-est a judeţului Tulcea. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene Spaniole au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situaţia. Alerta aeriană a încetat la ora 13:12.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat azi o ţintă aeriană la aproximativ 28 de kilometri nord-est de Sulina. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

În jurul orei 12:35, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis un mesaj RO-Alert de alarmare aeriană, privind o posibilă incursiune de drone, pentru zona de nord-est a judeţului Tulcea.

Populaţia a fost îndemnată să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă şi să-şi păstreze calmul. În lipsa unui adăpost, oamenilor li s-a recomandat să rămână în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori.

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"ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori", este mesajul Ro-Alert.