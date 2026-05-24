Video 22 de ani de la tragedia de la Mihăilești: 18 destine, spulberate într-o secundă: "Erau morți lângă vii"

Se împlinesc 22 de ani de la tragedia de la Mihăilești, unul dintre cele mai grave accidente produse în ultima jumătate de secol în România. Momentul rămâne o rană deschisă, atât pentru ţară, cât şi pentru noi, echipa Antenei 1. În explozia devastatoare de atunci i-am pierdut pe colegii noștri, Elena Popescu și Ionuț Barbu. Ei au fost printre primii jurnaliști ajunși la fața locului și au surprins ultimele imagini înaintea dezastrului.

de Redactia Observator

la 24.05.2026 , 09:28
"Erau oameni morţi lângă oameni vii, pompieri morţi lângă pompieri vii, pasageri...călători, oamenii din trafic care ţipau după ajutor!", a declarat Antonia Ioniţă, jurnalistă.

Pe 24 mai 2004, la ora 05:57, cameramanul nostru, Ionuț Barbu, surprinde ultimele imagini din Mihăilești. Un incident care părea inițial un simplu accident rutier se transformă rapid într-una dintre cele mai grave tragedii rutiere din România. Alături de Elena Popescu, corespondent la Buzău, ei ajung printre primii la camionul cuprins de flăcări, încărcat cu azotat de amoniu. După doar două minute, o explozie devastatoare curmă viețile a 18 persoane aflate la fața locului. Alte 13 au fost grav rănite.

Elena Popescu avea 26 de ani când şi-a pierdut viaţa, iar Ionuţ 24. Camera lui a filmat secundă cu secundă întreaga tragedie. Aparatul a fost distrus în întregime. Înregistrarea a fost recuperată, dar cu greu. Filmarea se încheie cu momentul exploziei.

Durere chiar și după 22 de ani

Durerea a rămas în sufletele familiilor, dar şi a celor care au încercat să mai salveze ce se mai putea.

"A fost, pot să zic, primul moment în care am plâns. E o rană cicatrizată. Nu pot să zic că evit să mă uit la ea pentru că n-am cum să evit. De vindecat nu cred că o să se mai vindece", a declarat Sorin Teşcanu, pompier ISU Buzău.

În tragedia de la Mihăileşti, şi Ecaterina şi-a pierdut fratele.

"A fost o nebunie atunci, nu ştiu prea multe ce s-a întâmplat. Decât că... deci, eu nu consider că a murit", a povestit Ecaterina Chiriac, SMURD Buzău.

În acel loc a fost ridicat un monument în memoria celor care au murit, iar supravieţuitorii şi autorităţile revin an de an pentru a aprinde lumânări.

După acest eveniment, normele privind transportul substanțelor chimice au fost înăsprite, iar azotatul de amoniu a fost declarat substanță periculoasă. Directorul uzinei Doljchim și administratorii firmelor implicate au fost condamnați la patru ani de închisoare și la plata de despăgubiri familiilor victimelor.

Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
