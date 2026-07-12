Pe şezlong, la soare, cu o băutură rece. Pentru mulți turiști, aşa începe, continuă şi se termină ziua de concediu. Unii se mulţumesc cu un cocktail sau un prosecco, alţii cer bere după bere. Oricât de meritat ar fi un răsfăţ în zilele de vacanţă, medicii trag un semnal de alarmă: alcoolul poate fi periculos pe plajă.

Cocktail cu gheață, bere rece, frappe sau apă simplă. Ce alegem?

"Am ales să beau un frappe, e rece, cu ciocolată. Pentru noi fetele mai bine un cocktail. Ne plac cocktail-urile cu fructe și cu multă gheață.", spune o femeie.

"Mie îmi place cel mai mult gin tonic. Și când vine seara, bineînțeles o sticlă de prosecco.", adaugă o altă femeie.

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"La mare ce poți să bei decât un vin alb care te răcorește?!", precizează şi un bărbat.

Greşit, spun medicii, care cred că, pe plajă, ar trebui să alegem întotdeauna băuturile fără alcool, cofeină sau mult zahăr.

"Profilul consumatorului vara aceasta este destul de variat, pornind de la cocktailuri răcoritoare. Vedem din ce în ce mai mult o deschidere către produse răcoritoare, către o gamă mai joasă din punct de vedere al tăriei și al alcoolului.", explică Mihail Ginghină, barman.

Băuturile care răcoresc și hidratează în același timp pot fi: apa cu felii de fructe, ceaiul rece neîndulcit sau apa de cocos.

"Este foarte important să bem apă, după cum vedeți nu lipsește sticla de apă de pe masă.", spune un turist.

"Cocktail-uri non-alcoolice, limonadă cu mentă, apă plată, apă minerală. Minim 2 litri de apă pe zi.", menţionează o femeie.

Putem păstra plăcerea unui pahar de vin pentru prânz sau cină.

"Pe partea bucătăriei scoici, pește, salate, deserturi.", spune Adrian Grecu, manager beach bar.

Acolo unde bucătarii gătesc scoici chiar în fața turiștilor, barmanii sunt pregătiți să ofere pofitcioșilor băutura care se potrivește cel mai bine fructelor de mare. Un pahar de vin alb sau rose.

Tot pe plajă, merge bine şi un smoothie.

"Aici am creat niște smoothie-uri funcționale, toate au la baza semințe de chia. Avem piureul de curmală. Iar restul este format din banană congelată, zmeură, căpșună și baza care le leagă pe toate este laptele de cocos.", explică un barman.

În stațiunea Mamaia, o bere costă 22 de lei, un cocktail între 30 și 40 de lei, iar un smoothie 40 de lei.