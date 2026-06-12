Un angajat al Carierei Jilț Nord din cadrul Complexului Energetic Oltenia, care lucra ca lăcătuş mecanic, a murit, vineri, după ce a căzut de la o înălțime de șapte metri, peste el căzând și un element metalic pe care îl manevra.

A căzut de la 7 metri, apoi peste el s-a prăbușit un element metalic. Angajat CEO, mort la muncă - Sursa: Facebook

Potrivit reprezentanților CEO, evenimentul a fost raportat organelor abilitate pentru a fi demarate investigațiile necesare, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii acestuia.

''În data de 12 iunie, în jurul orei 11:30, la Cariera Jilț Nord, aparținând societății Complexul Energetic Oltenia, în timpul desfășurării unor lucrări de întreținere la un utilaj de excavare, a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui salariat. O echipă din cadrul secției mecanice executa lucrări de montare a unei porțiuni din calea de circulație aferentă instalației de transport. În timpul operațiunii de poziționare și fixare a segmentului, unul dintre dispozitivele de ridicat s-a desprins, ceea ce a condus la dezechilibrarea elementului și la căderea salariatului de la aproximativ șapte metri. Ulterior, segmentul s-a desprins și din cel de-al doilea dispozitiv de ridicat și a căzut peste victimă. Societatea va respecta prevederile Contractului Colectiv de Muncă aplicabile în astfel de situații'', se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Motru au fost sesizați, prin 112, cu privire la producerea unui accident de muncă la Cariera Jilț Nord, din comuna Mătăsari.

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''Din primele verificări efectuate la fața locului de către polițiști, a reieșit faptul că un bărbat de 52 de ani, din comuna Bolboși, angajat al unității în funcția de șef de echipă, în timp ce desfășura activități de montare a unui podeț metalic la un excavator, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut (...). Ulterior, elementul metalic pe care îl manevra ar fi căzut peste acesta. La fața locului a intervenit un echipaj al serviciului de ambulanță, care a constatat decesul bărbatului. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului'', a transmis IPJ Gorj.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, neluarea și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și continuă cercetările, sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.