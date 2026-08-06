Tranzacţii rezidenţiale de peste 1 miliard €, blocate după atacul cibernetic de la Cadastru

Peste 5.000 de tranzacții prin credit ipotecar sunt blocate după atacul cibernetic de la ANCPI.

Conform datelor centralizate de platforma Imobiliare.ro, în intervalul analizat, peste 5.000 de tranzacții cu locuințe care ar fi trebuit să fie încheiate prin credit ipotecar la nivel național sunt blocate.

"Blocarea sistemelor informatice ale ANCPI, care nu mai sunt funcționale de trei săptămâni, a dus la imposibilitatea de a obține extrase de carte funciară și de a intabula drepturi de proprietate sau ipoteci din partea instituțiilor finanțatoare, două acțiuni decisive în procesul de vânzare - cumpărare a unei proprietăți - dar și în cel de aprobare și acordare a unui credit ipotecar.

Valoarea totală a creditelor ipotecare a căror acordare a fost amânată pe termen indefinit depășește 437 de milioane de euro, acestea incluzând nu doar locuințele noi purtătoare de TVA 9%, a căror tranzacționare ar fi trebuit să fie încheiată inițial până la sfârșitul lunii iulie, ci toate locuințele cumpărate prin credit ipotecar, indiferent de anul de finalizare.

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În total, calculele Ipotecare.ro arată că tranzacții rezidențiale de peste un miliard de euro au fost amânate în ultimele trei săptămâni din cauza blocajului informatic de la ANCPI, efectele negative extinzându-se și asupra livrării proiectelor rezidențiale noi, a pre-apartamentărilor în cazul locuințelor aflate în construcție sau a succesiunilor și diferitelor transferuri de proprietate", notează brokerul.

Care sunt riscurile amânării

În opinia specialiștilor, principalele riscuri asociate amânării unei tranzacții care s-ar fi realizat prin credit ipotecar includ expirarea perioadei de valabilitate a antecontractelor și promisiunilor de vânzare, expirarea perioadei de pre-aprobare a unui credit ipotecar și a unor produse ipotecare cu dobândă preferențială și chiar dorința de a renunța la încheierea tranzacției, atât din partea vânzătorului, cât și a cumpărătorului, toate acestea putând să ducă la costuri adiționale și posibile litigii.

Potrivit statisticii ANCPI, numărul locuințelor vândute, în primele șase luni din 2026 în București și Ilfov a fost cu 1,4% mai mic în comparație cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul anterior, în timp ce la nivel național s-a înregistrat o scădere anuală de aproape 9% a vânzărilor rezidențiale.