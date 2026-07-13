Un bărbat de 36 de ani din Constanța a ajuns în arest după ce a incendiat un autoturism chiar în fața secției de Poliție din Vama Veche. Ca și cum nu ar fi fost suficient, incendiatorul a distrus și poarta instituției. Toate acestea ca să se razbune pe polițiștii care l-au amendat după ce ar fi făcut scadal în fata unui club din stațiune.

Totul ar fi pornit după ce bărbatul din Galaţi a fost amendat cu 1.000 de lei pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice. Potrivit Poliţiei, bărbatul în vârstă de 36 de ani se afla sub influenţa băuturilor alcoolice şi a făcut scandal în zona unui club.

Instanţa a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile

La doar câteva ore după incident, acesta s-ar fi răzbunat. A venit la sediul Poliţiei din Vama Veche şi ar fi dat foc unei maşini parcate. Autoturismul aparţinea unui turist care nu avea nicio legătură cu scandalu. Maşina a ars în totalitate. A lovit apoi poarta de acces şi uşa secţiei de Poliţie, provocând distrugeri.

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Poliţiştii l-au reţinut, iar instanţa a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă în acest dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere.