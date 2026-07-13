NYT: Cum a fost recrutat de Mossad fostul preşedinte iranian Ahmadinejad pentru a deveni noul lider al ţării

Fostul președinte al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, care s-a aflat la conducerea ţării între 2005 şi 2013 ar fi colaborat în secret cu Mossad, serviciul israelian de informații, arată o anchetă The New York Times. Mossad ar fi încercat să îl recruteze și chiar să îl susţină drept noul lider al Iranului dacă ar fi avut loc o schimbare de regim. Ar fi fost organizată chiar o întâlnire secretă la Budapesta, iar apropiaţi ai lui Ahmadinejad ar fi primit bani din partea Israelului. După atacul israelian asupra Teheranului din 28 februarie, Ahmadinejad ar fi fost mutat de agenți israelieni într-un loc sigur. Ulterior, relația dintre el și israelieni s-ar fi deteriorat.

Potrivit publicației americane, Mossadul ar fi încercat timp de mai mulți ani o operațiune secretă pentru recrutarea fostului președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad şi susţinerea acestuia pentru a prelua conducerea ţării în eventualitatea prăbușirii actualului regim de la Teheran. Operațiunea ar fi inclus întâlniri secrete, sprijin financiar și pregătirea unui plan mai amplu de schimbare a regimului de la Teheran.

Mahmoud Ahmadinejad ar fi colaborat în secret cu Mossad

Ancheta NYT, care citează surse din serviciile israeliene de informații, susține că, în 2024, Mossad ar fi organizat la Budapesta o întâlnire între fostul președinte iranian și directorul de atunci al serviciului israelian de informații, David Barnea. Pentru aceasta, israelienii i-ar fi cerut unui cercetător maghiar să îl invite pe Ahmadinejad la o conferință despre schimbările climatice desfășurată în capitala Ungariei, care ar fi trebuit să servească drept paravan. A urmat şi o a doua deplasare a lui Ahmadinejad la Budapesta, în 2025. Ulterior, Mossadul ar fi informat CIA că se afla în contact cu fostul președinte iranian.

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Oficialii citați susțin că Israelul i-ar fi oferit bani pentru locuință și deplasări și că agenți israelieni s-ar fi întâlnit cu el în mai multe rânduri în afara Iranului. Potrivit ziarului, Israelul ar fi transferat în repetate rânduri sume importante de bani lui Akbar Javanfekr, purtătorului de cuvânt al lui Mahmoud Ahmadinejad.

Evacuat într-un Peugeot condus de agenți Mossad

Punctul culminant al operațiunii, notează The New York Times, ar fi fost ziua atacului israelian asupra Teheranului, de pe 28 februarie 2026, când a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Atunci mai multe rachete au lovit complexul în care se afla reşedinţa fostului președinte, însă lovitura ar fi vizat clădirea gărzilor sale de corp și vehiculul său blindat. O agenţie de presă de la Teheran anunţa atunci că Ahmadinejad a fost ucis împreună cu garda lui de corp. Informaţia a fost infirmată după câteva zile.

Imediat după atac, scriu jurnaliştii NYT, un Peugeot negru a sosit la fața locului, l-a preluat pe Ahmadinejad și l-a transportat în viteză în afara zonei. Mașina ar fi fost condusă de agenți ai Mossadului, care l-ar fi dus pe fostul lider într-o locuință secretă din Iran.

Operațiunea de salvare nu ar fi decurs însă conform planului. Ahmadinejad ar fi fost nemulțumit de modul haotic în care a fost evacuat și ar fi început să își piardă încrederea în planul israelienilor de a-l readuce la putere.

Ulterior, în împrejurări neclare, relația dintre el și israelieni s-ar fi deteriorat, iar fostul președinte ar fi părăsit acel loc. El nu a mai apărut în public până săptămâna trecută, când a fost văzut pentru scurt timp la funeraliile ayatollahului, înconjurat, potrivit publicației, de "oameni care păreau agenți de pază".

În prezent, situaţia lui Ahmadinejad este neclară. Surse iraniene citate de NYT afirmă că s-ar afla în arest la domiciliu, sub paza serviciului de informații al Gardienilor Revoluției.

Planul Israelului pentru răsturnarea regimului de la Teheran

Planul mai amplu al Israelului de a schimba regimul de la Teheran viza înarmarea și instruirea forțelor kurde iraniene de opoziție, aflate în nordul Irakului. Aceste grupări ar fi trebuit să pătrundă în vestul Iranului, să ocupe teritorii și să avanseze ulterior către capitală. În cele din urmă, planul a eșuat.

Tamir Hayman, fost șef al serviciului de informații al armatei israeliene, a declarat într-o emisiune la PBS că planul de a provoca prăbuşirea regimului presupunea o succesiune de operațiuni speciale neobișnuite, iar Ahmadinejad ar fi făcut parte din această succesiune.

De ce l-a ales Mossadul pe Ahmadinejad deşi a avut discurs antisemit

Alegerea lui Ahmadinejad de către Israel este cel puţin surprinzătoare. Preşedinte timp de 8 ani, el a fost inițial favoritul clericilor șiiți, dar și al conservatorilor și politicienilor mai radicali din parlament. Totuși, spre finalul mandatului politicile lui au fost tot mai mult puse sub semnul întrebării, iar strategia sa privind accelerarea programului nuclear a condus la numeroase sancțiuni internaționale contra Teheranului și, ulterior, la criză economică.

El a devenit ținta criticilor internaționale în special din cauza comentariilor sale antisemite. A susținut în mod repetat eliminarea statului israelian şi a negat Holocaustul. În timpul președinției sale, Iranul a reluat îmbogățirea uraniului, alimentând suspiciunile că urmărea dezvoltarea unei arme nucleare. Tot în mandatul său au avut loc reprimarea violentă a protestelor declanșate după alegerile din 2009, arestarea adversarilor politici și execuții în masă ale unor disidenți.

Era ironizat pentru stilul său vestimentar foarte populist și neglijent. Purta frecvent cămăși simple, fără cravată, și o geacă largă, bej sau kaki. După încheierea mandatului, Ahmadinejad și-a schimbat treptat imaginea publică. Și-a temperat discursul antiisraelian, a început să critice corupția clasei conducătoare și intervențiile brutale ale forțelor de securitate și s-a prezentat drept un politician mai moderat și mai apropiat de cetățeni. A început să poarte costume şi să învețe limba engleză.